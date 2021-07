« Nous ne les laisserions pas concourir »: les affirmations de McGregor selon lesquelles les autorités savaient qu’il avait été blessé avant la défaite de l’UFC 264 réfutées par une commission

Tombant à 1-3 lors de ses quatre dernières sorties, McGregor a perdu son combat de trilogie contre Dustin Poirier dans le cadre de l’événement principal à Las Vegas après s’être fracturé le tibia inférieur et le péroné.

Sorti sur une civière à la suite d’une attaque grossière contre son adversaire et épouse Jolie, l’Irlandais a subi trois heures d’opération dimanche et est sorti de l’hôpital mercredi à l’occasion de son 33e anniversaire, écopant d’une suspension médicale jusqu’en 2022.

Le lendemain, il s’est rendu sur Instagram pour faire une déclaration audacieuse alors qu’il parcourait Los Angeles en voiturette électrique.

« J’ai été blessé avant de me battre », ‘Notoire’ dit. « Les gens me demandaient quand la jambe s’est cassée – à quel moment la jambe s’est-elle cassée? Demandez à Dana White. Demandez à l’UFC. Demandez au Dr Davidson, le médecin-chef de l’UFC.

« Ils savaient. Ma jambe – j’ai eu des fractures de stress à la jambe en entrant dans cette cage. »

Plus tard dans la soirée, McGregor a également partagé des photos présumées de son camp d’entraînement qui montraient sa jambe enveloppée alors qu’il recevait des soins médicaux aux côtés de rayons X.

Hier, il a également publié une série de messages dans lesquels il s’est qualifié de « le meilleur de tous les temps » et le « le plus riche et le plus méchant » de tous.

Miroir miroir au mur, dont le plus riche et le plus méchant de tous ☘️ pic.twitter.com/bLz0N93LK6 – Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 17 juillet 2021

Ne changerait mon voyage pour personne! Le plus grand de tous les temps ! pic.twitter.com/iZhQ3j7B1A – Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 16 juillet 2021

Ses commentaires ont soulevé des questions quant à savoir si l’UFC et la commission étaient au courant de la blessure potentielle de McGregor avant le combat, la promotion rejetant les demandes d’un site MMA notable de commenter, tandis que la commission a refusé sa demande d’accès aux dossiers médicaux d’avant-combat de McGregor. questionnaire.

Sans mentionner directement le combattant en question, cependant, le directeur exécutif de la commission, Bob Bennett, a insisté auprès du Las Vegas Review-Journal qu’il n’avait aucune connaissance du coup préexistant de McGregor.

« Si jamais nous avions sciemment des informations sur un combattant qui n’était pas apte à combattre, nous ne les laisserions pas concourir », il a déclaré.

« Cela irait à un médecin, et un médecin prendrait cette décision en tant qu’expert. »

Il a fini…Conor McTapper, Conor McSnapper, Conor McLoser, Conor McLiar… Lequel est votre « Conor » préféré ?🔥🔥🔥 – TheRegularGreek (@TheRegularGreek) 17 juillet 2021

En ligne, les fans de MMA se sont immédiatement tournés vers les réseaux sociaux, en notant : « [Dominick] Cruz a mis le doigt sur la tête.

« Jusqu’à ce que Conor accepte le blâme au lieu de faire des excuses ou d’identifier une chose, il ne s’améliorera jamais ou ne recommencera jamais à gagner. »

« Les excuses sont comme des trous, tout le monde en a un » a plaisanté un autre.

« Il est fait, » a déclaré un autre aux côtés d’un trio de pierres tombales emoji. « Conor McTapper, Conor McSnapper, Conor McLoser, Conor McLiar… Lequel est votre Conor préféré ? »

Plus de bruit de controverse d’un combattant lavé💤💤 – Vérification des faits (@FactChe54370895) 17 juillet 2021

« Conor a jeté Dana et l’UFC sous le bus en disant qu’ils savaient qu’il s’était battu avec des fractures de stress. Qu’il mente ou non n’est même pas le problème », a-t-il ajouté. cela a été signalé.

« C’est mal vu pour l’UFC que sa plus grande star fasse de telles affirmations.

Mais d’autres ont combattu le coin de McGregor, avec un bailleur de fonds disant : « C’est la même commission qui a manqué d’une manière ou d’une autre l’infection au staphylocoque de Kevin Lee. Pour cette raison, j’hésite à les croire. »