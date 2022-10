Nous ne laisserons pas les enfants jouer dehors après que les bennes volantes aient déversé des tas de déchets dangereux de nos portes d’entrée

Les RÉSIDENTS d’un domaine disent qu’ils ne laisseront pas leurs enfants jouer dehors après que des bennes à mouches aient déversé des tas de déchets dangereux de leurs portes d’entrée.

Williton Road à Cardiff est devenu un dépotoir commun pour les bennes volantes et a poussé les habitants au point de rupture.

Des monticules de déchets ont été déversés près des maisons des habitants de Cardiff Crédit : MEDIA PAYS DE GALLES

Les résidents sont furieux que les déchets aient été jetés à quelques mètres de leur porte d’entrée Crédit : MEDIA PAYS DE GALLES

Craig Hobbs est préoccupé par les dépotoirs avant la nuit du feu de joie Crédit : MEDIA PAYS DE GALLES

Les résidents qui y vivent affirment que des monticules de déchets ont commencé à se former sur le terrain entre les maisons du domaine plus tôt cette semaine.

Craig Hobbs a déclaré que chaque année, les habitants avaient deux feux de joie sur le green à chaque extrémité du grand espace ouvert.

Mais cette année, Craig et d’autres disent que des gens de l’extérieur de la ville ont “vu une opportunité” de commencer à déverser sur l’un des monticules.

Craig a déclaré à Wales Online : « C’est absolument dégoûtant. Nous avons des incendies chaque année la nuit du feu de joie avec des feux d’artifice, mais ils sont contrôlés.

“C’est charmant, les familles sortent les canapés de leurs maisons et nous nous asseyons et profitons du feu de joie.”

Son parent crie en accord alors qu’elle passe.

Elle a dit: “Je n’irais même pas là-bas maintenant avec les petits-enfants parce que vous ne sauriez pas ce qu’il y a dedans.”

Craig a ajouté à quel point il s’inquiétait des feux de joie et de l’effet sur ses enfants et les autres jeunes.

Il a déclaré: “Mon pote Dave et moi avons passé cinq heures mercredi à nettoyer l’un des feux de joie pour le rendre joli, mais celui-ci est devenu incontrôlable maintenant.

“Ils le jettent sans penser à quel point c’est dangereux. Il y a beaucoup d’enfants ici et c’est un danger.”

En pointant son propre feu de joie à quelques pas sur le green, Craig explique : “Regarde le mien. On dirait un feu de joie, n’est-ce pas ? C’est bien, c’est tout en bois et en bon matériau.

“Mais celui-ci vient de recevoir des sacs noirs, toutes sortes de détritus. C’est un danger qui est [pointing at the mess in the opposite direction]. J’ai cinq enfants et je ne les laisserais pas s’en approcher.

Stella Regan vit sur le domaine depuis 10 ans et dit qu’elle n’a « jamais rien vu de tel ».

Sa maison donne directement sur le terrain et elle dit qu’elle est de plus en plus en colère contre ce qu’elle doit supporter.

Stella a déclaré: «C’est absolument énorme et dangereux. Un homme est arrivé dans sa voiture alors que je revenais avec mon chien et l’a jeté

“Je suis sortie de chez moi plus tôt avec mon mari et j’ai vu une autre personne jeter un tapis dessus.

« Je lui ai dit que c’était ma maison et que tu ne pouvais pas faire ça, mais il ne s’en est pas rendu compte.

« D’année en année, c’est devenu de pire en pire et maintenant c’est horrible de devoir le supporter.

D’année en année, c’est devenu de pire en pire et maintenant c’est juste horrible de devoir le supporter.” Stella Regan

Et elle affirme que le déversement a entraîné un gâchis dangereux, les services d’incendie devant déjà être présents à une occasion.

Stella a poursuivi: «Nous ne nous sommes jamais opposés à aucun feu de joie, mais ces cinq dernières années, cela est devenu totalement incontrôlable.

“Nous avons eu les pompiers avant-hier soir parce que quelqu’un a allumé le feu là-bas. Ils vont devoir l’enlever, c’est beaucoup trop près de chez moi.”

Un autre résident, qui vit sur le domaine depuis 60 ans et a préféré ne pas être nommé était d’accord

Ils ont dit : « Nous avons accepté les feux de joie chaque année, mais c’est autre chose. J’ai vu des camionnettes s’arrêter et renverser des machines à laver, des portes, des clôtures, etc.

C’est incroyable et c’est un danger pour les gens. J’ai dit à mes enfants qu’ils ne construisent pas un feu de joie, ils construisent un immense mur.

D’autres sont venus chercher des objets dans le dépotoir, pensant que c’est un “gaspillage” de simplement jeter des choses.

Un homme qui est venu ramasser du bois a dit : « Je viens juste ramasser des trucs. C’est du bon bois qu’ils jettent.

“Regardez tous les jouets ici”, dit-il en désignant un scooter et une peluche.

«Ils pourraient être donnés à une mère célibataire. Ils pourraient aller à la charité. C’est un tel gâchis paresseux.

Un porte-parole du Conseil de Cardiff a déclaré: «Nous adoptons une approche de tolérance zéro envers toute personne surprise en train de décharger des mouches, et notre équipe de lutte contre les déchets enquête sur tous les rapports de décharges sauvages pour essayer d’identifier les responsables.

« Les pourboires à la mouche sont une infraction passible d’une peine maximale de 50 000 £. Les infractions très graves peuvent entraîner une amende et jusqu’à cinq ans de prison. Un tribunal peut également ordonner à un contrevenant de payer les frais de tout renvoi entrepris par le Conseil.

“Si quelqu’un remarque des pourboires, le moyen le plus efficace de nous le signaler est via notre site Web ou via notre application Cardiff Gov. De cette façon, nous aurons un emplacement exact et toutes les informations nécessaires pour enquêter.