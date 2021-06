« Nous ne laisserons pas les belles filles entrer dans les vestiaires »: la pop star en larmes Buzova ne peut pas rendre visite aux joueurs, déclare le patron de la Russie Cherchesov

Focused Cherchesov souhaite désespérément que ses joueurs marquent leurs premiers points au tableau lorsqu’ils affronteront la Finlande lors de leur deuxième match de la finale mercredi, représentant un match plus éminemment gagnable que leur premier match infructueux contre la Belgique, la meilleure du classement.

L’entraîneur-chef a concentré toutes ses énergies sur la navigation de la phase de groupes du tournoi, ce qui ne lui a pas laissé le temps de regarder la malheureuse apparition télévisée de Buzova dans laquelle elle a pleuré après que les hôtes ont posé une question sur le football dans le cadre d’un échange tendu. .

« Je ne regarde pas la télévision lorsque le tournoi est en cours », a déclaré Cherchesov, qui a eu beaucoup à méditer au lendemain de la défaite 3-0 de la Russie contre la Belgique à Saint-Pétersbourg grâce à un doublé de Romelu Lukaku.

Moment plus léger dans #Rus On a demandé à Cherchesov si la pop star Olga Buzova pouvait entrer dans le vestiaire pour montrer son soutien à l’équipe. « Nous ne pouvons pas laisser une belle femme dans le vestiaire. [Dzhikiya]’est là, il doit se concentrer sur le jeu’, a-t-on répondu. pic.twitter.com/llnd5WNTwT – Liam Tyler (@tyler_lj) 15 juin 2021

« Je n’ai pas regardé l’émission avec Buzova. Je suis content qu’ils s’inquiètent pour [Russia’s fortunes]. La critique était bien méritée. Il peut être mérité même après des victoires. Nous devons nous venger de notre défaite, alors encouragez-nous. »

Lorsqu’on lui a demandé si Buzova pourrait être autorisé à rencontrer les joueurs dans les vestiaires avant un match, Cherchesov a rejeté l’idée et a souligné qu’il voulait que ses stars « Concentrez-vous sur le jeu et non sur les belles filles. »

« Naturellement, nous ne laisserons pas de belles filles entrer dans les vestiaires », il ajouta.

Cherchesov buvant du Coca (sans sucre) devant son presseur, Dzhikiya lui demande : » N’as-tu pas vu ce que Cristiano a fait hier ? Il s’en est débarrassé. Le corps de Stani n’est évidemment pas autant un temple que celui de CR7 #Euro2020pic.twitter.com/kOZQBZL3zH – Liam Tyler (@tyler_lj) 15 juin 2021

La Russie fait face à un affrontement incontournable dans le Groupe B si elle veut terminer deuxième, et Cherchesov insiste sur le fait que son équipe « s’est remis du premier match » après que la Belgique inspirée par Romelu Lukaku ait balayé son équipe.

« Maintenant, nous avons un type de préparation absolument différent », il a dit.

Prenant trois points sur leurs débuts dans un tournoi international majeur – la victoire 1-0 sur le Danemark entachée par l’arrêt cardiaque de Christian Eriksen – les atouts de la Finlande n’ont pas été perdus face au défenseur Georgy Dzhikiya.

Cherchesov a maintenant confirmé que Zhirkov est susceptible de manquer le reste du tournoi. Il est un serviteur extraordinaire depuis plus de 15 ans, et il est triste que sa carrière internationale se termine ainsi. Quoi qu’il en soit, le pari audacieux de Stani n’a tout simplement pas fonctionné. https://t.co/XsTjvkCyeI – Nouvelles du football russe (@RusFootballNews) 15 juin 2021

« C’est une équipe disciplinée », a déclaré Dzhikiya, en parlant d’une équipe qui a gardé six draps propres lors de sa campagne de qualification. « Ils sont organisés et jouent de manière compacte. »

« La Finlande n’est pas un adversaire facile et elle l’a déjà démontré », a souligné Cherchesov, ajoutant que le vétéran Yuri Zhirkov manquera le reste du tournoi.

« Le jeu [against Denmark] aurait pu fonctionner différemment, mais nous savions depuis le début qu’ils étaient un adversaire de taille.

« C’était un résultat quelque peu surprenant, mais l’attitude des joueurs finlandais envers le match ne m’a pas surpris. »

Le homologue de Cherchesov, Markku Kanerva, a admis que les scènes déchirantes après l’effondrement d’Eriksen au sol pendant la première moitié de leur premier match pourraient affecter ses joueurs.

Entraîneur en chef de la Finlande, M. Markku Kanerva, ancien enseignant du primaire. « Nous rêvons de passer au travers. » Super commentaire après la 1ère victoire👍👍 pic.twitter.com/OlFeMkm8ox – ombre au clair de lune (@moonlite_star_) 13 juin 2021

« Il est difficile d’estimer comment l’événement affectera différentes personnes et bien sûr nous l’avons tous en tête », il a dit.

« Nous sommes très heureux qu’Eriksen aille mieux et j’espère que nous pourrons nous concentrer sur le match de demain.

« Cela restera certainement dans nos esprits, même après le tournoi. Peut-être pourrons-nous apprécier le [Denmark] gagner encore plus [then].

« Mais ce n’est pas une tâche facile pour nous tous de nous concentrer uniquement sur le football car il y avait des choses plus importantes que le football en jeu.

« C’était un match et un match important, mais nous ne voulons pas nous attarder là-dessus. Nous voulons être pleinement concentrés pour le match contre la Russie. Nous sommes toujours sur la route. »