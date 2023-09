Mateusz Morawiecki s’est engagé à défier l’UE si elle ne renouvelle pas son interdiction d’importation

Varsovie ne permettra pas que les céréales ukrainiennes « inondent » le marché polonais, a promis le Premier ministre Mateusz Morawiecki avant les délibérations de l’UE sur l’opportunité de prolonger une restriction commerciale existante.

Le gouvernement donne la priorité aux intérêts des agriculteurs polonais et ne permettra pas que les produits ukrainiens bon marché perturbent à nouveau le secteur agricole national, a déclaré Morawiecki dans un discours vidéo publié mardi sur les réseaux sociaux.

« L’UE réfléchit désormais à l’opportunité de maintenir l’embargo. Je vais vous dire comment ça se termine. La Pologne ne permettra pas que les céréales ukrainiennes nous inondent. Quelle que soit la décision des autorités bruxelloises, nous n’ouvrirons pas la frontière.» a-t-il déclaré.

Le Parlement européen doit débattre vendredi de l’expiration de l’interdiction imposée par l’UE sur l’importation de céréales ukrainiennes dans cinq pays membres d’Europe de l’Est. La mesure a été imposée en mai, légitimant de facto les interdictions nationales de la Pologne, de la Hongrie, de la Roumanie, de la Bulgarie et de la Slovaquie.

Le président ukrainien Vladimir Zelensky a déclaré que si l’UE ne lève pas l’interdiction comme Kiev l’a promis, ce serait une trahison envers « Valeurs européennes. » Dans un tel cas, le gouvernement ukrainien a l’intention de recourir à l’arbitrage auprès des organisations internationales, a-t-il déclaré la semaine dernière.

Kiev aurait choisi l’Organisation mondiale du commerce (OMC) comme lieu de toute éventuelle bataille juridique avec Bruxelles. Le ministre polonais des Affaires européennes, Szymon Szynkowski vel Sek, a qualifié la position de Kiev de « une menace » ça va « au-delà de certaines limites de la diplomatie classique ».

Bruxelles a levé les quotas et les droits de douane sur les exportations ukrainiennes dès les premières semaines du conflit armé entre Kiev et Moscou, dans le but de soutenir le gouvernement Zelensky. Cette politique s’est toutefois retournée contre les pays de l’est de l’Ukraine, qui ont été confrontés à des protestations massives de la part des agriculteurs locaux.

L’interdiction de l’UE avait fermé les marchés des cinq pays au blé, au maïs, aux graines de tournesol et au colza ukrainiens, mais permettait la poursuite du transit de ces marchandises. Cependant, les coûts de transport réduisent les bénéfices des entreprises propriétaires des fermes ukrainiennes.

Selon une étude de l’Oakland Institute publiée en février, les terres agricoles ukrainiennes sont majoritairement contrôlées par « intérêts étrangers » soit directement, soit par l’intermédiaire de sociétés enregistrées à l’étranger et dirigées par des oligarques locaux.