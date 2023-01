« Nous ne kidnappons pas, nous ne violons pas, nous sommes des pères » : un gang haïtien intervient pour combler le vide laissé par l’échec politique | Nouvelles du monde

En arrivant dans la capitale d’Haïti, Port-au-Prince, l’ampleur de la pauvreté vous coupe le souffle.

Les rues grouillent de monde, mais partout est enveloppée de fumée âcre provenant de tas d’ordures en feu.

Depuis les hauteurs de Port-au-Prince, la ville disparaît parfois dans un brouillard d’air pollué.

Partout où vous marchez, les gens demandent de l’argent. Les mendiants marchent au milieu de la foule, le chômage est élevé et l’enlèvement de n’importe qui – pas seulement des riches – est une peur constante.

Les gangs contrôlent 60% de toute la capitale.

Une grande partie de la ville est une zone interdite, il est tout simplement trop dangereux de s’aventurer sur le territoire de la centaine de gangs qui opèrent ici.

La police semble impuissante à briser les gangs. Ils patrouillent masqués, armés de mitrailleuses, mais ils ne font pas grand-chose pour arrêter le taux de criminalité qui a explosé ces dernières années.

La société civile a été écrasée par l’échec politique.

Il n’y a pas d’élus en poste; le pays est dirigé par des politiciens sans mandat et pratiquement sans soutien populaire.

Image:

G9 est une coalition de gangs luttant pour la suprématie à Port-au-Prince



Image:

Un panneau “pas d’armes” peint sur le mur à l’extérieur de la clinique de santé sur le territoire du G9



Une épidémie de choléra ravage les bidonvilles de Port-au-Prince et des millions de personnes meurent de faim.

Haïti ne s’est pas vraiment remis d’un tremblement de terre dévastateur en 2010. J’y étais alors et je suis revenu dans les années qui ont suivi.

A chaque fois, je suis choqué qu’au lieu de s’améliorer, ça empire.

Ce pays s’effondre et il n’y a pas de filet de sécurité. La réalité perverse est que les gangs sont intervenus pour combler le vide.

Ils offrent travail, protection et sécurité à ceux qui les accueillent.

Je suis allé rencontrer l’un des dirigeants – il est sans doute le plus célèbre, et il est certainement le plus bruyant.

À travers une myriade de ruelles, j’ai été emmené dans son fief, entouré d’hommes armés et cagoulés ne voulant pas montrer leur visage à la caméra, j’ai été présenté à l’homme connu sous le nom de “Barbecue”.

«Barbecue» est en fait Jimmy Cherizier, un ancien policier, devenu chef de gang et porte-parole reconnu d’une coalition de gangs appelée le G9.

Image:

Jimmy “Barbecue” Cherizier a survécu à quatre tentatives d’assassinat



Le folklore dit que son sobriquet vient de la façon dont il traitait ses victimes ; ses amis disent que c’est parce que sa mère tenait un étal de poulet frit et qu’il porte ce surnom depuis qu’il est enfant.

Quoi qu’il en soit, alors qu’il sortait de grandes boucles d’oreilles en diamant et passait son revolver à un homme armé avant que nous puissions filmer, j’ai décidé que je ne voulais pas savoir quelle histoire était la plus proche de la vérité.

Barbecue a demandé que nous nous asseyions d’abord pour un entretien avant de me promener sur son territoire, à peu près au centre de Port-au-Prince.

Il décrit le G9 comme un groupe de jeunes hommes et femmes armés avec une idéologie pour changer la vie de ceux qui vivent dans les bidonvilles notoires d’Haïti.

Le pays des Caraïbes est mauvais depuis des années et il n’y a plus du tout d’autorité de contrôle élue.

Image:

La police patrouille mais semble incapable de briser l’emprise des gangs



Certains pays envisagent activement d’envoyer des soldats étrangers pour imposer l’ordre, mais Barbecue prévient que cela ne se terminera qu’en catastrophe.

“Si nous avons une intervention, la communauté internationale est suffisamment compréhensive pour s’asseoir et avoir une conversation décente avec tout le monde”, m’a-t-il dit.

“Mais s’ils essaient de le résoudre avec des armes à feu, je pense que beaucoup de gens dans les bidonvilles pourraient mourir et ils tueront surtout des innocents, plus que des coupables.”

Barbecue est un politicien naturel.

Beaucoup ici se demandent pourquoi, à des moments évidents de vide politique, il n’a pas gravi les marches du palais présidentiel et pris le contrôle.

Il y avait deux opportunités distinctes, me dit-on, par des commentateurs bien connectés qui croient qu’il aurait pu saisir le pouvoir – mais il ne l’a pas fait.

Image:

‘Barbecue’ dit que le G9 veut améliorer les conditions des habitants des bidonvilles



Image:

Le chef du G9 est constamment escorté par des gardes armés



Il est sanctionné par le Royaume-Uni et ses alliés pour « s’être livré à des actes menaçant la paix, la sécurité et la stabilité d’Haïti ».

“J’aimerais qu’une personne prouve ce dont elle m’accuse”, m’a dit Barbecue. “Je suis victime d’un tas de mensonges.”

Parmi l’élite haïtienne, il y a une opinion que Barbecue est en fait le pion d’une puissance supérieure.

Il nie cela et dit qu’il est un homme du peuple, et que le territoire du G9 abrite 12 millions de personnes. “Nous avons pris des armes pour changer les conditions de vie des moins fortunés dans les bidonvilles, nous avons dit que c’est pour changer leur vie, nous n’utilisons pas d’armes pour kidnapper des gens”, a-t-il insisté.

Le G9 de Barbecue n’est pas connu pour faire partie du nombre écrasant d’enlèvements qui ont lieu en Haïti aujourd’hui.

“Nous ne kidnappons pas et nous ne violons pas. Nous sommes tous des pères, nous avons des sœurs, des tantes, nous avons des enfants. J’ai moi-même une fille – je ne pourrais jamais permettre que le viol se produise autour de moi.

“Nous ne tuons pas pour l’argent, mais nous avons des armes pour nous défendre, car nous ne pouvons pas laisser les autres nous tuer.”

En savoir plus sur Sky News :

Les Palestiniens « lacrymogènes » qui tentent d’empêcher les colons israéliens d’occuper leur terre

Au milieu de notre conversation, ses gardes à quelques mètres sur la route ont commencé à s’amuser et à rire bruyamment, il s’est levé de son siège en quelques secondes.

Sa colère était claire lorsqu’il leur a dit de se taire en des termes sans équivoque. Il retourna à sa place et s’excusa.

Pendant les heures que nous passâmes avec Barbecue, il fut constamment escorté par ces gardes armés de mitrailleuses.

Il a survécu à quatre tentatives d’assassinat.

Image:

Un homme allume des bougies pour les policiers tués par des gangs armés. Photo : Reuters



Alors que nous marchions dans son quartier, des gens sont sortis pour le saluer – certains agitant le poing, d’autres lui serrant la main, beaucoup le fixant simplement.

Il dispense de l’argent et des largesses. C’est difficile à expliquer mais cet endroit est comme un château et à l’intérieur, le barbecue est le roi.

Il se considère comme un révolutionnaire luttant contre la sombre corruption du gouvernement et des hommes d’affaires oligarques, mais c’est un chef de gang. Et sa terre – comme tous les autres gangs – est toujours attaquée.

Dans certaines parties de son territoire, ses ennemis ne sont qu’à un mur de distance.

Nous l’avons regardé inspecter ses combattants qui tenaient les barricades de première ligne. Certains ne sont que des murs en parpaings avec des trous à travers lesquels ils peuvent tirer.

Dans d’autres rues, des draps et des couvertures sont suspendus en travers de la chaussée pour masquer la vue des tireurs d’élite ennemis. La dernière fois que j’ai vu ça, c’était à Alep.

Ne vous méprenez pas, Port-au-Prince est une zone de guerre.

Mais l’ironie du sort, c’est que lorsque nous tournions, nous étions plus en sécurité sur le territoire du gang du G9 que dans la plupart des rues de la capitale, où les enlèvements, les meurtres et les viols sont endémiques. Et c’est quelque chose que chaque personne vit ici chaque jour.

Photos : Dominique Van Heerden/Toby Nash/Reuters