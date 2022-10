“Nous ne jouons pas contre Erling Haaland, nous jouons contre Man City” – Erik Ten Hag

Erik ten Hag a fait l’éloge de l’instinct de buteur d’Erling Haaland, mais a souligné que Manchester United ne se concentrera pas uniquement sur l’attaquant norvégien lorsqu’il affrontera Manchester City lors d’un derby de Premier League.

Plus tard dimanche, United aura la formidable tâche de contenir Haaland, qui a fait un début fulgurant dans sa carrière à City avec 11 buts en championnat en sept matchs depuis son arrivée du Borussia Dortmund à la fin de la saison.

A LIRE AUSSI : Stampede du stade indonésien : au moins 127 tués alors que des supporters du côté perdant envahissent le terrain, les flics tirent des gaz lacrymogènes

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait discuté de Haaland avec l’ancien coéquipier de l’attaquant de Dortmund, Jadon Sancho, qui joue maintenant pour United, Ten Hag a déclaré aux journalistes : “Bien sûr, quand vous avez un joueur qui a joué dans le passé avec un joueur, vous lui demandez.”

“Je pense aussi que c’est notre travail à l’avance d’analyser en équipe et si les joueurs individuels ont une énorme contribution au résultat, nous devons faire notre travail et c’est ce que je fais avec mon staff et mes joueurs car ils peuvent nous donner plus détails », a ajouté Ten Hag.

“J’aime l’attitude de Haaland. Comment il est sur le terrain. Il est direct, sa vie tourne autour des objectifs et il est direct vers le but de l’adversaire.

REGARDER | PV Sindhu visite l’unité de polissage des diamants et célèbre Navratri sur Garba Beats

“Il peut aussi créer des buts, mais encore une fois, je le respecte, mais pour nous dimanche, nous ne jouons pas contre Haaland, nous jouons contre Man City et pour nous, il ne s’agit pas de Man City. Il s’agit de nous et d’eux étant un adversaire.

United, qui est sixième au classement de la ligue, se déplace pour affronter City, deuxième.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici