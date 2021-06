S’exprimant lors d’une conférence de presse mercredi, le chef de la commission a appelé la loi hongroise « une honte, » et a déclaré que Bruxelles prendrait des mesures juridiques dans le cadre de son autorité pour s’y opposer. Elle a chargé les commissaires d’envoyer au gouvernement hongrois une lettre « exprimer des préoccupations juridiques avant l’entrée en vigueur du projet de loi ».

Ce projet de loi est clairement discriminatoire à l’égard des personnes sur la base de leur orientation sexuelle et il va à l’encontre de toutes les valeurs fondamentales de l’Union européenne.

La législation a été adoptée par le parlement hongrois la semaine dernière dans le cadre d’un projet de loi plus large réprimant les crimes sexuels contre les mineurs. Les dispositions qui ont déclenché la colère de Bruxelles et de certains pays de l’UE interdisent de montrer aux élèves des contenus faisant la promotion des relations homosexuelles et de la transition de genre.

Les critiques considèrent le projet de loi comme discriminatoire et stigmatisant la communauté LGBT. Plus tôt cette semaine, un groupe de 14 membres de l’UE a appelé la commission à prendre des mesures contre la Hongrie.

Le projet de loi a fait l’objet d’une réunion ministérielle mardi à Luxembourg, convoquée dans le cadre de la procédure de sanctions de l’article 7 contre Varsovie et Budapest. La réunion aurait été tendue, avec des représentants d’autres États membres exprimant avec émotion leur frustration à la ministre hongroise de la Justice, Judit Varga.

Varga a tweeté lors de l’événement, insistant sur le fait que la législation n’enfreint pas les droits des LGBT et cherche simplement à protéger les droits des parents de choisir ce que leurs enfants apprennent. Varga fait partie du gouvernement conservateur du Premier ministre Viktor Orban, qui est un opposant de longue date à l’influence de Bruxelles sur la vie domestique dans les États membres de l’UE.

Et non, Monsieur Roth, mon cher collègue du #GAC. Faire de la propagande sexuelle sur nos enfants n’est pas une valeur européenne. Notre valeur est de respecter la liberté d’opinion des familles et de garantir l’éducation sereine de nos enfants, libre de toute ingérence sexuelle. – Judit Varga (@JuditVarga_EU) 22 juin 2021

5/5 La liberté n’est pas seulement la liberté de choix/d’expression/de réunion/d’association, mais aussi le droit de défendre nos familles et d’éduquer nos enfants. C’est un droit souverain dans lequel il n’y a pas de compétences concurrentes de l’UE. Nous soutenons que l’éducation de leurs enfants doit être décidée par les parents uniquement. – Judit Varga (@JuditVarga_EU) 22 juin 2021

S’exprimant mercredi, von der Leyen a déclaré qu’elle « ne fera pas de compromis » sur les valeurs de l’UE, et « utilisera tous les pouvoirs de la Commission pour garantir que les droits de tous les citoyens de l’UE sont garantis, qui que vous soyez et où que vous habitiez. »

