Nous ne devrions probablement pas nous attendre à des MacBook équipés de M3 d’ici la fin de l’année

Il y a beaucoup de buzz autour de la prochaine gamme de puces M3 d’Apple. Selon les rumeurs, la nouvelle famille sera nettement plus puissante que le silicium M2 actuel. Les puces M3 seront apparemment basées sur l’architecture Apple A17 Bionic, qui devrait faire ses débuts dans la famille iPhone 15 le 12 septembre. Cela a suscité des spéculations selon lesquelles les puces et les appareils M3 pourraient arriver le plus tôt possible.

Apple MacBook Pro (Apple) MacBook (pour M3) est disponible

==

Il semble qu’Apple ne lancera pas de nouveaux modèles de MacBook (équipés de processeurs de la série M3) avant la fin de cette année. – 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) 8 septembre 2023

Selon l’analyste du secteur Ming-Chi Kuo, ce ne sera probablement pas le cas. Selon la source, Apple ne prévoit plus de sortir des modèles de MacBook M3 « avant la fin de cette année ». Cette déclaration, à première vue, laisse une certaine marge de manœuvre pour spéculer si Cupertino pourrait encore proposer des Mac de bureau équipés de M3 en 2023, comme les rumeurs sur les modèles d’iMac. L’idée étant que les produits de bureau Apple ont un volume bien inférieur à celui de leurs ordinateurs portables et pourraient parvenir à obtenir suffisamment de puces.

Cela étant dit, apparemment, le processus 3 nm de TSMC, qu’Apple utilise pour la fabrication de ses puces M3, est déjà très répandu. Les rendements sont apparemment un problème, même si un rapport récent suggère qu’Apple a déjà acheté la totalité de la capacité 3 nm de TSCM au moins jusqu’à la fin de cette année.

Tout cela signifie probablement que les consommateurs devront attendre les MacBook M3 et probablement les iPad jusqu’en 2024.

Source | Via