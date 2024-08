« Nous ne devrions jamais accepter cette violence » : la communauté se rassemble pour rendre hommage aux victimes de la fusillade de Dollar General

Lundi marque un an depuis que le quartier de New Town Grand Park a été la cible d’une fusillade de masse à motivation raciale qui a coûté la vie à trois innocents.

Les trois victimes de la fusillade de masse à motivation raciale de 2023, Jerrald Gallion, Angela Carr et « AJ » Laguerre, Jr., ont été honorées dimanche par un nouveau marqueur commémoratif et une collecte de terre.

La cérémonie commémorative a eu lieu dans une communauté qui, il y a un an, a été terrorisée et ciblée par un homme armé motivé par la haine. Elle s’est déroulée au Kings Road Memorial Park, à l’endroit même où la ville a approuvé l’installation d’une plaque commémorative.

Action News Jax Shanila Kabir a assisté à la cérémonie où plusieurs membres de la communauté ont déclaré qu’ils étaient toujours en deuil.

La maire de Jacksonville, Donna Deegan, et de nombreux autres intervenants ont déclaré que ce mémorial visait à garantir que nous nous souvenions des victimes et des survivants de cette journée horrible.

« Cela fait un an que nous sommes confrontés à la dure réalité de la haine et de la violence. C’est un moment où nous avons juré de ne jamais oublier les vies perdues ni la douleur infligée », a déclaré le maire Deegan.

L’incident s’est produit dans un Dollar General sur Kings Road lorsque la fusillade meurtrière a pris fin lorsque le suspect, Ryan Palmeter, 21 ans, a retourné l’arme contre lui-même.

Les membres du conseil municipal, le groupe 904ward et d’autres organisations se sont réunis pour organiser cette cérémonie commémorative en l’honneur des victimes et pour rendre hommage à leur vie. Des dizaines de membres de la communauté sont également venus apporter leur soutien.

« Nous sommes ici pour commémorer les vies qui ont été volées, volées pour une raison fondamentale. Leur vie a été ôtée à cause de la couleur de leur peau », a déclaré le pasteur John Allen.

La conseillère municipale Ju’Coby Pittman représente le district. Selon elle, cette tragédie nécessite plus que de se souvenir et de se concentrer sur la politique dont nous avons besoin pour garantir que cela ne se reproduise plus.

« La tragédie qui s’est produite est inacceptable et nous ne devrions jamais accepter cette violence, cette souffrance et cette tragédie, ce traumatisme que nous avons tous ressenti », a déclaré la conseillère municipale Pittman, District 10.

Action News Jax a parlé à quelques membres de l’équipe du maire Deegan qui ont déclaré que cette cérémonie aurait lieu chaque année. Ils ajoutent qu’ils espèrent que ce nouveau mémorial rappellera que la haine, le racisme et le sectarisme n’ont pas leur place à Jacksonville.

