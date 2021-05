«  Nous ne devons pas nous laisser entraîner dans la confrontation américano-chinoise  » – Chef d’état-major de la défense français

Dans une interview au Figaro, le chef d’état-major de la défense, le général d’armée François Lecointre, a évoqué les dangers provenant des pouvoirs qui «Contester la stabilité et le droit international», en particulier, la Russie, la Chine et l’Iran.

«Nous nous dirigeons vers une réorganisation de l’ordre mondial qui se structure autour de la concurrence entre les États-Unis et la Chine», dit le général, ajoutant que chaque nation « Sera appelé à choisir son camp. »

Ce sera très difficile justement parce que ni la France, ni l’Europe ne s’y intéressent. Si nos relations avec les États-Unis ne peuvent pas être remises en cause, ce qui est essentiel, nous ne devons pas nous laisser entraîner dans une confrontation non fondée qui pourrait surgir entre la Chine et les États-Unis.