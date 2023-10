Il s’agit de « l’événement antisémite le plus sombre depuis l’Holocauste ». Les terroristes du Hamas n’ont épargné personne – hommes, femmes et enfants innocents – lorsqu’ils ont lancé une attaque brutale contre Israël. CBN News continue de vous raconter les histoires de ceux qui ont survécu au massacre.

« Nous avons commencé à voir ces choses horribles qui ressemblaient à l’apocalypse – des voitures brûlées, des voitures abattues, des corps, beaucoup de corps, à l’intérieur des voitures, à l’extérieur des voitures, comme des images que je ne sais pas comment décrire. » a déclaré Galia Sopher, une survivante du raid du Hamas sur le kibboutz Mefalsim, près de la frontière avec Gaza.

Sopher et sa famille ont survécu à l’attaque en se cachant dans l’abri de leur maison.

« Nous avons perdu beaucoup d’amis, beaucoup de personnes avec qui je travaille ; je sais qu’ils ont été kidnappés », a poursuivi la survivante en larmes. « Je ne sais pas comment nous avons eu autant de chance et pourquoi d’autres ne l’ont pas fait. »

« J’ai couru vers le coffre-fort, j’ai mis des gilets à mes enfants », a expliqué Michal Rahav, un survivant du raid sur le kibboutz Nirim, également près de la frontière avec Gaza. « Une fille, je lui ai donné une cartouche de gaz poivré ; l’autre fille, je lui ai donné un gourdin. Et à mon fils, mon petit fils, je lui ai donné un casque pour protéger son corps. »

« Je les ai allongés sur le sol et je leur ai dit : ‘Quoi que ce soit qui passe par cette porte, nous nous battons ; nous ne descendons pas sans combattre' », a poursuivi Rahav.

Rahav, son mari et leurs trois enfants ont survécu à l’attaque du Hamas. Après avoir tiré une grenade propulsée par fusée sur sa maison et tiré sur la porte et la fenêtre, les terroristes n’ont pas pu entrer dans le coffre-fort et sont partis.

« Mes enfants essaient de recoller les morceaux. Chaque heure qui passe, nous comprenons l’ampleur de cette tragédie », a-t-elle expliqué. « Ils perdent des amis ; ils perdent des professeurs, des camarades de classe. »

L’organisation connue sous le nom de « Mouvement de lutte contre l’antisémitisme » a offert à de tels survivants l’occasion de partager leurs histoires.

Almog Senior a survécu au massacre insensé du Nova Music Festival, où le Hamas a assassiné au moins 260 personnes et pris des otages. Lui et son ami ont failli se faire tirer dessus par un terroriste.

« Il est allé à l’arrière de son camion et en a sorti une mitrailleuse, une énorme arme que l’on tient avec… et l’a tournée vers nous », a déclaré Senior. « À ce moment-là, il était clair qu’il s’agissait d’un terroriste, et mon ami, encore une fois, avec une décision rapide, a fait demi-tour et a commencé à conduire aussi vite qu’il le pouvait de l’autre côté. »

Alon Marek a également échappé à l’attaque du festival de musique.

« Toutes ces voitures, les vitres étaient cassées ; il y avait du sang sur la route. J’ai compris plus tard que quelques instants avant notre passage, ce terroriste du Hamas était sur la route, tirant sur chaque voiture qui arrivait, tirant sur chaque personne. » ça allait venir », a-t-il partagé.

Le Mouvement de lutte contre l’antisémitisme espère qu’en partageant ces histoires, le public « acquerra une profonde compréhension du bilan humain de ces attaques ». Le chef de l’organisation souhaite informer le monde, y compris ses alliés et amis, de ce qui est arrivé au peuple juif.

« Ce sont des scènes qu’on aurait pu imaginer il y a 70 ans, mais pas en 2023, où les gens courent dans la forêt et se cachent », a déclaré Marek. « Et ils ne peuvent pas parler au téléphone ; ils ne peuvent pas faire de bruit parce qu’il y a des terroristes qui marchent juste à côté d’eux et des coups de feu tirent partout. »

« Tout a été brisé pour nous, et la réalité que nous connaissons maintenant est différente », a expliqué Rahav. « Nous ne savons pas comment continuer à partir de maintenant, ni ce qui va se passer. »