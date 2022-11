Nous ne connaissons pas de taxe plus méchante ou plus mesquine que la taxe supplémentaire de Jeremy Hunt sur les chauffeurs de camionnette

Marche arrière

NOUS ne connaissons pas de taxe plus méchante ou plus mesquine que la taxe supplémentaire imposée par le budget aux chauffeurs de fourgonnette.

Les White Van Men sont déjà piqués pour 728 £ par an – le double s’ils ont le taux de revenu le plus élevé – pour le «privilège» d’utiliser le véhicule qu’ils louent au travail pour faire la course à l’école ou faire du shopping.

Jeremy Hunt fait sa déclaration budgétaire d’automne à la Chambre des communes à Londres Crédit : AFP

Cela augmente maintenant de 72 £, ou 144 £ pour les payeurs à taux plus élevé.

Il ne rapportera presque rien au Trésor dans le contexte d’un manque à gagner de plusieurs milliards.

C’est juste une autre gifle gratuite pour les lecteurs de Sun qui essaient de progresser dans la vie.

Hier, le chancelier Jeremy Hunt a ouvert la porte au gel des taxes sur le carburant, après que les statistiques du budget aient montré à tort qu’il avait l’intention de les augmenter de 23% en mars prochain.

Excellente nouvelle si c’est le cas.

Mais il doit aussi revoir la « taxe de transit » – sans doute l’idée lumineuse d’un fonctionnaire du Trésor qui n’a jamais eu de travail dans le monde réel.

Les conducteurs de camionnettes sont déjà confrontés à des factures de carburant monstrueuses et à une assurance en plein essor.

Avec ce prélèvement supplémentaire, ils sont “saignés”, comme le dit à juste titre White Van Man Dan Ware.

Détrompez-vous, Chancelier.

Méfiez-vous des électeurs

Les “experts” du DOOM qui prétendent que nous sommes confrontés à des décennies d’impôts exorbitants vont être choqués.

Les électeurs ne le supporteront que si longtemps.

Avec notre fardeau total qui se dirige vers un pic sans précédent, la patience sera éphémère.

Les groupes de réflexion de centre-gauche peuvent apprécier à la fois les gouvernements conservateurs et travaillistes qui taxent les militants et les entreprises jusqu’à ce que les pépins grincent et redistribuent le lot.

Mais cela conduira à des investissements extrêmement faibles, à une croissance proche de zéro et à un chômage beaucoup plus élevé – une économie en panne dans un pays en proie à une décomposition de style années 1970.

Les électeurs imploreront bientôt un parti assez dur pour affronter les syndicats, ignorer Twitter et réformer les services publics – y compris le NHS – pour réduire le gaspillage et ramener les impôts à des niveaux sous lesquels la Grande-Bretagne peut prospérer à nouveau.

S’il y a UN espoir électoral pour les conservateurs de Rishi Sunak maintenant, c’est s’il ne partage pas le fétichisme des impôts élevés de la gauche et de ses pom-pom girls.

Qu’il réalise qu’il doit changer de cap avant 2024.

Il peut cependant commencer par inciter le grand nombre de personnes qui choisissent actuellement de ne pas travailler à pourvoir nos 1,2 million de postes vacants à la place.

Apportez foot

ASSEZ malheur.

Il est temps de mettre les hausses d’impôts, les querelles politiques, les factures qui montent en flèche et la guerre de Russie au fond de nos esprits pendant un moment.

Il est même temps de s’élever au-dessus de l’indignation justifiée suscitée par le régime qatari méchant, répressif, fourbe, haineux des homosexuels, esclavagiste et interdisant la bière, qui n’aurait jamais dû être autorisé à organiser une Coupe du monde, surtout en novembre.

Il est temps d’épingler votre magnifique tableau mural Soleil.

Il est temps de se préparer à rugir sur l’Angleterre et le Pays de Galles lundi.

C’est un festin de foot qui dure un mois et ça commence demain.

Nous ne pouvons pas attendre.