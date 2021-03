«  Nous ne censurons pas les livres  »: la bibliothèque publique de New York a déclaré qu’elle maintiendrait les titres du Dr Seuss annulés sur les étagères

Les bibliothèques publiques à travers les États-Unis s’opposent à l’annulation des livres du Dr Seuss, la bibliothèque publique de New York étant la dernière à dire qu’elle ne censurera pas les titres soudainement controversés.

«Comme pour toutes les bibliothèques publiques, la bibliothèque publique de New York ne censure pas les livres», La porte-parole Angela Montefinise a déclaré à propos des livres de Seuss en question, a rapporté mercredi le New York Post.

Six titres – dont « If I Ran the Zoo », « And to Think That I Saw It on Mulberry Street » et « Scrambled Eggs Super! » – ont été critiqués comme politiquement incorrects pour des stéréotypes raciaux et ethniques supposés, et la société derrière leur publication a annoncé cette semaine que les livres ne seraient plus imprimés ou licenciés à des tiers.

Les exemplaires de la Bibliothèque publique de New York resteront en circulation et disponibles jusqu’à ce qu’ils « Ne sont plus dans un état acceptable, » Dit Montefinise. Elle a ajouté, cependant, que les récentes controverses autour des livres seront prises en compte par les bibliothécaires lorsqu’ils recommanderont des livres, créeront des expositions ou dirigeront des histoires pour les enfants.

Malgré les accusations de «Stéréotypes blessants» il y a eu une forte opposition à la censure apparente du travail de Seuss, et depuis que ses six titres ont été retirés de la publication, les ventes des livres bien-aimés ont considérablement augmenté sur Amazon.

En plus de la bibliothèque publique de New York, qui dessert Manhattan, le Bronx et Staten Island, les bibliothèques publiques de Brooklyn et du Queens gardent également les livres en circulation.

La bibliothèque publique de Denver, dans le Colorado, a également révélé cette semaine qu’elle choisissait de garder les livres sur ses étagères, déclarant au Denver Post dans un communiqué: «La liberté de choix dans ce qu’une personne décide de lire est là pour rester et la valeur de la lecture pour tout enfant est essentielle à son développement.»

Le travail de Seuss n’a pas reçu le même soutien de la Maison Blanche. Le président Joe Biden a résisté aux tendances établies par ses prédécesseurs cette semaine lorsqu’il a laissé l’auteur de la proclamation « Lisez à travers l’Amérique », une célébration annuelle encourageant la lecture aux enfants. Les prédécesseurs présidentiels de Biden, Barack Obama et Donald Trump, ont souligné le travail de Seuss dans leurs proclamations à la Maison Blanche.

