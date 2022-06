“Nous n’avons rien” : les survivants afghans du séisme désespèrent du rétablissement

GEYAN, Afghanistan – Alors que l’aube se levait sur son village vendredi matin, Abdul Qadir a creusé les décombres de sa maison familiale désespérée pour trouver un petit sac de farine enfoui quelque part sous les tas de bois et de poussière.

Comme beaucoup dans cette partie désolée de l’est de l’Afghanistan, le petit sac était la seule nourriture dont disposait sa famille avant qu’un tremblement de terre dévastateur ne décime la moitié du village la semaine dernière. Pendant près d’un an, depuis que les talibans ont pris le pouvoir et qu’une crise économique a englouti le pays, les villageois ne pouvaient plus se permettre le bois de chauffage qu’il ramassait et vendait pour quelques dollars par jour. Le prix de la nourriture dans le bazar local a doublé. Il a accumulé 500 000 Afghans – plus de 5 000 $ – de dettes auprès des commerçants jusqu’à ce qu’ils refusent de lui prêter plus.

Puis mercredi, les montagnes autour de lui ont éclaté dans un violent grondement qui a fait s’effondrer les murs de sa maison et tué six membres de sa famille. En regardant les vestiges de sa maison, il était perdu.