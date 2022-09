“Nous n’avons rien”: le traumatisme d’Izium après l’occupation russe

IZIUM, Ukraine — L’école était un vrai gâchis. Sa vie de six mois en tant que base russe et atelier de mécanique s’est terminée en août par une frappe de missile ukrainien. Ses années à éduquer la jeunesse d’Izium étaient terminées, mais il restait un dernier cadeau pour les habitants qui en avaient tant besoin : le bois qui composait ses treillages, ses ardoises, ses meubles et ses poutres.

Une poignée de résidents âgés – certains préparés avec des gants, des sacs tissés robustes et des outils à main – sont venus lundi pour récupérer du bois de chauffage dans les décombres. Il faudra des mois, voire plus, avant que l’électricité, le gaz et l’eau courante ne soient rétablis, et un froid s’installe déjà.

Cette ville de l’extrême est de l’Ukraine a été l’une des premières prises par les forces russes après le début de la guerre le 24 février, et elle est devenue un centre de commandement pour elles. Début mars, Izium était isolé – pas de téléphones portables, pas de chauffage, pas d’électricité. Les habitants ne savaient pas ce qui se passait pendant la guerre, si leurs proches étaient vivants, s’il y avait encore une Ukraine.

Ils ont été libérés lors d’une contre-offensive rapide le 10 septembre qui a balayé la région de Kharkiv et qui se poursuit dans le sud, près de Kherson. Mais les habitants sortent encore de la confusion et du traumatisme de leur occupation, dont la brutalité a attiré l’attention du monde entier la semaine dernière après la découverte de l’un des plus grands charniers de la guerre.

« Nous n’avons rien. Nous prenons du bois pour chauffer de l’eau pour le thé et faire de la bouillie. Regarde mes mains ! J’ai 75 ans et cette femme est encore plus âgée que moi. Nous avons peur de l’hiver », a déclaré Oleksandra Lysenko, debout dans un tas de briques. “Mes petits-enfants sont allés à cette école et je la pille.”

Un homme à proximité a chargé le capot cabossé d’une voiture sur son vélo. Il prévoyait d’utiliser la pièce, peinte à la bombe avec la lettre Z qui est devenue le symbole de l’armée russe, pour couvrir un cadre de fenêtre ouvert.

Lorsque la guerre a commencé il y a près de sept mois, environ la moitié des quelque 40 000 habitants d’Izium ont fui, certains d’entre eux en Russie même. Les autres se recroquevillaient dans des sous-sols ou derrière les murs les plus épais qu’ils pouvaient trouver. Les soldats russes ont distribué de la nourriture mais rarement assez.

Ceux qui possédaient des radios à piles ont découvert que le seul signal était une station de propagande russe, leur fournissant des mensonges sur les villes ukrainiennes tombées, comment leur gouvernement les avait abandonnées et comment ils seraient jugés en tant que collaborateurs si jamais l’armée ukrainienne revenait. .

La contre-offensive a été si rapide que les Russes ont abandonné leurs munitions et leurs véhicules blindés, recourant parfois au vol de vêtements et de voitures aux habitants pour s’échapper sans être détectés. Il s’agit de la plus grande défaite militaire de la Russie depuis le retrait de ses troupes des zones proches de Kyiv il y a plus de cinq mois.

Les soldats ukrainiens ont commencé à collecter des boutons en laiton arrachés à la hâte à l’uniforme d’un officier ou des écussons arborant le drapeau russe. Ils collectent également des munitions russes, qui s’intègrent parfaitement dans les armes ukrainiennes, et réaffectent les véhicules abandonnés qui ne sont pas devenus inutiles.

Les occupants russes ont dispersé d’innombrables mines, que les soldats ukrainiens font exploser minutieusement une par une. Toutes les quelques minutes lundi, jusqu’au coucher du soleil, leurs énormes explosions contrôlées ont secoué Izium, qui se trouve à environ deux heures de route de la deuxième plus grande ville d’Ukraine, Kharkiv, par des autoroutes rurales droites.

C’était peut-être aussi un autre monde.

« Est-ce que Kharkiv est toujours l’Ukraine ? une femme a demandé avec hésitation à un visiteur dans les premiers jours après la libération d’Izium.

Il y a maintenant un signal cellulaire ténu – juste assez pour envoyer des SMS ou passer un appel téléphonique, pour ceux qui ont un moyen de recharger leur téléphone.

Mais lundi matin, les attentes étaient élevées pour une forme de communication plus basique. Au moment où le camion postal s’est arrêté sur le parking d’un marché fermé, plus d’une centaine de personnes s’affairaient, attendant la première livraison postale depuis février.

« Je suis content que le courrier fonctionne. Cela signifie que la vie s’améliore. Nous vivrons et espérons le meilleur”, a déclaré Volodymyr Olyzarenko, 69 ans. Il savait déjà ce que contenait la boîte envoyée par ses enfants adultes : des vêtements chauds pour son frère.

Mais il y aura des jours difficiles à venir.

Un site qui, selon le président Volodymyr Zelenskyy, contient plus de 440 tombes a été découvert la semaine dernière dans une forêt à la périphérie nord de la ville, et les enquêteurs exhument les corps pour commencer le sombre travail d’identification. Les responsables russes ont pris leurs distances avec la responsabilité du site.

A la périphérie sud, là où les batailles les plus féroces ont fait rage, tout le village de Kamyanka est un danger d’explosifs. Il ne reste que 10 personnes sur les 1 200 qui y vivaient.

Presque chaque mètre est parsemé de bombes et de balles. Un lance-roquettes russe rouille dans l’allée de quelqu’un, le temps commence tout juste à faire des ravages sur le Z blanc. Et au coucher du soleil, le seul bruit est l’aboiement des chiens abandonnés par leurs propriétaires.

Natalya Zdorovets, la matriarche d’une famille de cinq personnes qui représente la moitié de la population du village, a déclaré qu’ils étaient restés parce que c’était chez eux. Ils ont perdu leur connexion avec le monde extérieur le 5 mars.

« Nous étions dans le vide. Nous étions coupés de tout le monde. Nous ne savions pas ce qui s’était passé. Nous ne savions même pas ce qui se passait dans la rue voisine parce que nous ne vivions qu’ici », a-t-elle dit en désignant une cour remplie de canards, de poulets, de chats et de chiens.

Environ 2 000 soldats russes se sont installés dans les maisons évacuées par des habitants terrifiés. Puis soudain, il y a un peu plus d’une semaine, le village s’est tu. La famille ne savait pas pourquoi jusqu’à l’arrivée des soldats ukrainiens.