« Nous n’avons rien à perdre » – Twin Cities

Ce que font les Orioles cette saison aurait été inconcevable il y a deux ans. C’est parce que cela n’a jamais été fait.

En 2021, les Orioles en reconstruction en étaient à leur quatrième année consécutive de futilité, et le produit sur le terrain n’était pas meilleur qu’au début du redémarrage. Ce club a perdu 110 matchs – plus de 100 pour la troisième fois en quatre ans – et il semblait, à l’époque, que la reconstruction de Baltimore serait plus longue et plus douloureuse qu’espéré initialement.

Mais sous ces équipes se trouvait une infrastructure qui a maintenu le cap, un système agricole prêt à exploser. Après une sortie surprenante de la cave de la Ligue américaine Est l’année dernière, ils se sont hissés au sommet du circuit cette année.

Victoire des Orioles face aux Astros de Houston lundi C’était leur 94e de la saison – 42 de plus qu’en 2021. L’amélioration est la plus grande de l’histoire de la MLB sur une période de deux ans.

« Je veux dire, si tu me l’avais demandé il y a deux ans ? » » a déclaré le manager Brandon Hyde en riant lorsqu’on lui a demandé si le redressement s’était produit plus rapidement qu’il ne l’imaginait. « Oui. Si vous me le demandiez il y a deux ans, je dirais oui.

Avant ces Orioles, seules trois équipes au cours des 100 dernières années s’étaient améliorées de 41 matchs en deux ans, sans compter les saisons raccourcies. Chacun d’eux l’a fait avant 1940, y compris les Reds de Cincinnati de 1939 (97-57), les Bees de Boston de 1937 (79-73) et les Yankees de New York de 1927 (110-44), selon le Bureau des sports d’Elias.

Ryan Mountcastle, l’un des nombreux joueurs qui ont bravé la reconstruction, a déclaré que la transformation de la risée en leader de l’AL est « incroyable ».

« Je n’aurais jamais pensé que nous serions ici », a-t-il déclaré dimanche lors de la Célébration du corps à corps des Orioles. « Après la saison dernière, nous avons eu un petit avant-goût et toute cette année, nous avons été résilients et cela a été très amusant. »

Malgré le caractère historique du redressement de Baltimore, le vice-président exécutif et directeur général Mike Elias a déclaré qu’il avait toujours cru que le succès de 2023 se produirait, et il n’est pas surpris de la rapidité avec laquelle cela s’est produit.

« Si vous continuez à pousser dans la bonne direction, la porte s’ouvrira soudainement », a déclaré Elias.

Le voltigeur Anthony Santander a déclaré qu’il ne pensait plus beaucoup à ces années difficiles. Il y a une tâche plus importante à accomplir, et empiler les victoires en 2023 est plus amusant que de se souvenir de ce qui n’a pas été possible dans le passé.

Mais le frappeur et les autres vétérans de ces équipes de l’ère de la reconstruction, en particulier les voltigeurs Austin Hays et Cedric Mullins, ont apprécié la célébration à laquelle ils aspirent depuis qu’ils sont jeunes, lorsque Santander a prédit en Double-A que le trio jouerait un jour. côte à côte dans les majors.

Le champagne avait un peu meilleur goût à cause de ce qu’ils ont dû endurer pour y arriver.

« Nous avons appris de ce processus », a déclaré Santander.

Tout au long du début de la saison, on a fréquemment demandé à Hyde ce qui était différent des Orioles de 2023 par rapport aux années précédentes. Il a souvent répondu que ces Orioles sont tout simplement plus talentueux que ces équipes.

Selon Mullins, la principale différence réside désormais dans la profondeur dont ils disposent, de un à neuf dans l’ordre et jusqu’au banc. Chaque soir, comme le prouve la victoire de dimanche au cours de laquelle une poignée de joueurs aux histoires très différentes ont livré leur contribution, quelqu’un de nouveau peut faire la différence. Leur propension aux victoires par derrière et au succès dans les situations d’embrayage a été une sorte de prophétie auto-réalisatrice, convainquant le club qu’il peut surmonter tout type d’adversité.

« Quand nous avons commencé à réaliser que nous gagnions beaucoup de matchs serrés », a déclaré Mullins lorsqu’il a réalisé que les Orioles étaient des prétendants au fanion. « J’ai gagné beaucoup de matchs en un seul point, en trouvant des moyens de gagner, et juste au cours de ces matchs, nous avons commencé à découvrir que trouver des moyens de gagner rendait cette équipe spéciale.

« Quelqu’un trouve le moyen d’être le héros de la soirée, et nous savons que quelqu’un d’autre prendra les rênes le lendemain. »

Ce ne sont pas seulement les joueurs qui ont souffert de la reconstruction qui reconnaissent la culture gagnante bâtie par Baltimore. Jack Flaherty, l’acquisition la plus importante du club à la date limite des échanges, a passé les neuf premières années de sa carrière professionnelle avec les Cardinals de St. Louis, l’une des équipes les plus gagnantes de la Ligue nationale, et croit que la mentalité des Orioles est le type dont une équipe a besoin pour réussir.

« Ces gars-là croient qu’ils vont gagner, quoi qu’il arrive », a-t-il déclaré.

D’une manière étrange, cependant, les jours sombres du passé, pensent Mullins et Santander, les ont en fait préparés à gérer la pression d’être au sommet du classement de l’AL. Le club a perdu quatre matchs de suite la semaine dernière – sa plus longue séquence de la saison – et il n’a pas paniqué, suivi de deux victoires vitales contre les Rays.

« Je pense que cela vous met dans une position où vous ne prenez pas la victoire pour acquis, mais vous savez aussi comment gérer les pertes », a déclaré Mullins.

À deux semaines de la fin, les Orioles sont à la portée de leur premier titre AL East depuis 2014 avec une avance de 2 1/2 matchs sur les Rays. Avec leur victoire de rebond samedi et victoire d’embrayage dimancheils ont prouvé une fois de plus qu’ils ne ressentaient pas la pression de ce qui les attend.

« Nous avons appris de l’année dernière et nous avons simplement une bonne mentalité et une bonne culture », a déclaré Santander. « Nous n’avons rien à perdre. »

Le journaliste du Baltimore Sun, Nathan Ruiz, a contribué à cet article.

