« Nous n’avons que cette planète » – Mottley de la Barbade appelle à une réponse financière unifiée pour le climat

La Première ministre de la Barbade, Mia Mottley, était en pourparlers cette semaine pour faire pression pour une nouvelle solution de financement climatique alors que son pays fait face à une tempête.

Mottley a appelé à une « transformation absolue » d’institutions telles que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international.

La Banque mondiale a l’intention de suspendre les remboursements de la dette des pays en crise, la Barbade pendant des années, a fait campagne pour de telles clauses de catastrophe naturelle.

Entre une réflexion sur les moyens de réparer le système financier mondial et une apparition sur scène lors d’un concert pop parisien, la Première ministre de la Barbade, Mia Mottley, s’est arrêtée pour enregistrer un message sur la tempête qui se profile près de sa nation des Caraïbes.

« C’est notre nouvelle réalité dans un monde de crise climatique », a-t-elle déclaré à l’AFP dans une interview dans les minutes arrachées entre les événements liés à un sommet organisé par la France pour repenser la façon dont le monde finance les objectifs internationaux pour mettre fin à la pauvreté et stopper le réchauffement climatique.

La nouvelle de la tempête avait fait que Mottley, qui co-dirigeait le sommet, se demandait s’il fallait se précipiter chez lui, soulignant les défis auxquels les petites nations insulaires sont confrontées.

En fin de compte, a-t-elle dit à ses collègues dirigeants à l’ouverture de la réunion, elle a décidé de rester pour aider à pousser à l’action.

Mottley a joué un rôle clé en galvanisant les dirigeants mondiaux sur des réformes qui languissaient sur la liste mondiale des choses à faire depuis des années, mais elle tient à souligner qu’il s’agit d’un « processus inclusif » impliquant une multitude d’autres pays, organisations et société civile.

« Nous n’avons que cette planète et à moins que vous n’ayez un plan pour vivre sur Mars que je ne connaisse pas, nous devons travailler ensemble pour l’améliorer », a-t-elle déclaré à l’AFP.

Mottley, qui a appelé jeudi à une « transformation absolue » d’institutions telles que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, a mis en garde contre le niveau de volonté politique.

« Je pense qu’il y a des problèmes pour amener les gouvernements à surmonter la politique intérieure et la géopolitique », a-t-elle déclaré.

Mais jeudi soir, avant son apparition sur scène au concert « Power Our Planet » de Global Citizen avec Billie Eilish, Mottley célébrait une victoire.

« Aujourd’hui est un bon jour dans la mesure où presque tout le monde a accepté la validité des clauses de catastrophe naturelle », a-t-elle déclaré à l’AFP, faisant référence à l’un des éléments clés de la proposition de la Barbade pour réorganiser le système financier.

Auparavant, le président de la Banque mondiale, Ajay Banga, avait déclaré que le prêteur introduire un mécanisme de « pause » sur le remboursement de la dette des pays touchés par une crise afin qu’ils puissent « se concentrer sur l’essentiel » et « arrêter de s’inquiéter de la facture qui va arriver ».

C’est important pour les pays confrontés à des tempêtes, des inondations et des sécheresses de plus en plus féroces qui peuvent anéantir des pans entiers d’une économie pratiquement du jour au lendemain.

S’exprimant sur scène avec Banga, Mottley a déclaré que la Barbade avait fait campagne pendant des années sur cette question et l’a félicité d’avoir accepté cela quelques jours seulement après son nouveau rôle.

« Vos épaules doivent être larges pour ce moment », lui a-t-elle dit, après avoir salué le leadership climatique d’Emmanuel Macron face aux chants de la foule majoritairement jeune contre le dirigeant français.

Les tempêtes se préparent

Le sommet de Paris intervient alors que l’on reconnaît de plus en plus que la limitation du réchauffement climatique à des niveaux tolérables nécessitera une augmentation massive des dépenses des économies pauvres et émergentes en matière de résilience climatique et d’investissement dans les énergies propres.

D’autres propositions des pays en développement incluent la manière de transformer des « milliards en billions » pour les objectifs climatiques et de développement en utilisant les banques multilatérales de développement pour aider à débloquer les investissements du secteur privé, ainsi que la taxation des bénéfices des combustibles fossiles et des transactions financières.

Pour de nombreux pays participant aux pourparlers de Paris, en particulier ceux du groupe V20 de plus de 50 pays vulnérables au climat, ces idées sont basées sur une expérience douloureuse.

Les pays sont frappés par des impacts de plus en plus coûteux, en plus d’une série d’autres défis – de l’inflation à l’effondrement des écosystèmes.

Mottley a déclaré que la tempête menaçant la Barbade est susceptible de frôler le nord du pays.

« Mais nous devons toujours être prudents », a-t-elle déclaré, ajoutant que les tempêtes frappaient autrefois de juin à octobre ou novembre, mais qu’elles peuvent désormais frapper le pays de mai à décembre.

Et elle a dit « immédiatement après celui-ci, il y en a un autre qui arrive ».