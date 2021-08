« Nous n’avons plus le luxe des demi-mesures »: le chef du syndicat des hôpitaux français appelle à la vaccination obligatoire de tous

« On n’a plus le luxe de prendre des demi-mesures », Frédéric Valletoux, le président de la Fédération hospitalière de France (FHF) et maire de Fontainebleau, a déclaré au journal Le Journal du Dimanche.

« Partout, les indicateurs remontent. Le contexte de l’épidémie nous montre les limites des mesures intermédiaires.

Pointant vers le « vitesse sans précédent de la quatrième vague » des infections, Valletoux a déclaré que le gouvernement devrait « assumer le cours obligatoire [measures] avec le volontariat [ones]. «

Il a ajouté que le laissez-passer récemment introduit avait « a fonctionné à court terme, mais ne suffira pas à obtenir une véritable immunité collective. »

Le laissez-passer sert de preuve que le titulaire a été complètement vacciné, a été testé négatif pour Covid-19 au cours des 48 dernières heures ou s’est rétabli du virus. Les Français doivent présenter de tels laissez-passer pour entrer dans les lieux bondés et, à partir du 9 août, ils devront les présenter lors de la visite des cafés et des restaurants, et avant de monter à bord des avions et des trains interurbains.

L’introduction des laissez-passer, ainsi que la vaccination obligatoire des agents de santé, a suscité des débats et des protestations, certains qualifiant les mesures de discriminatoires.

Dans le même temps, l’Académie nationale de médecine et l’Académie nationale de pharmacie ont appelé à une vaccination obligatoire de la population générale et conseillé de remplacer le pass sanitaire par un pass de vaccination.

Le président Emmanuel Macron a déclaré plus tôt ce mois-ci que seul un « campagne de vaccination massive » permettrait d’éviter une nouvelle vague d’hospitalisations du Covid-19 dès le mois d’août et permettrait à la nation d’éviter un nouveau confinement.

