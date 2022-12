Nous n’avons plus de stars de cinéma. A qui est-ce la faute ?

De toute évidence, deux des plus grands films de l’année ne sont que les deuxièmes tranches de franchises qui pourraient durer longtemps après notre départ. L’un d’eux s’appelle en fait “Wakanda Forever”. Mais je nous regarde dévorer à la fois ça et “Top Gun : Maverick” et voir un référendum sur une question plus pressante : les stars et la désuétude des films pour elles.

À l’approche de «Black Panther: Wakanda Forever», le stress et le suspense, du moins pour autant que je sache, avaient tout à voir avec l’absence de la star du premier film. Il en a fait un de Chadwick Boseman. Le second nous a attirés pour inspecter le vide laissé par sa célébrité. Il commémore, fait l’éloge, le célèbre – le logo Marvel qui scintille près du début de ces films en tant que montages de sa liste (Thor, Iron Man, Hulk et tous les autres) est devenu un spectacle de lumière consacré à Boseman. Ensuite, le film se poursuit pendant plus de deux heures et demie, beaucoup de temps non seulement pour pleurer cet homme mais pour lui manquer. Il y a plus à recommander à ce sujet qu’un poste vacant. Néanmoins, des esprits curieux – des millions d’entre eux – voulaient savoir : qui oserait essayer de remplir ce costume?

« Maverick » est le contraire : un vide obstrué par la lumière. Lorsque Tom Cruise revient, triomphant, sur un navire de guerre bondé à la fin, il est accueilli par le genre d’acclamations extatiques que vous avez tendance à voir lorsque votre équipe remporte un championnat après une sécheresse de 100 ans ou que des figurants sont libérés dans l’un de ces blockbusters impérialistes hollywoodiens. . Sauf que… ce sont des militaires professionnels ! Mais ce genre de passion ridicule doit être la nôtre. Il s’agit du film le plus rentable de la planète en 2022 de plusieurs kilomètres. L’original a été un succès en 1986, mais pas aussi imposant que celui-ci. Et Cruise n’a jamais semblé signifier autant pour nous qu’il le fait maintenant. Une partie de cette excitation semble être un problème de rareté. Et peut-être que “Maverick” nous a rendus nostalgiques d’époques plus abondantes.