Nous n’avons plus d’anticorps monoclonaux pour le Covid-19. Maintenant quoi?

Covid-19 est à nouveau en hausse aux États-Unis, avec de nouveaux cas atteignant plus de 450 000 et des décès grimpant jusqu’à 3 000 par semaine. Mais les hôpitaux devront faire face à la poussée hivernale de cette année sans outil précieux.

Fin novembre, la Food and Drug Administration a révoqué son autorisation d’utilisation d’urgence pour le bebtélovimab, un traitement par anticorps monoclonal du Covid-19, car il n’était pas efficace contre les dernières variantes du SRAS-CoV-2, le virus qui cause le Covid-19. . Désormais, il ne reste plus de traitements par anticorps monoclonaux qui fonctionnent contre BQ.1 et BQ.1.1., les sous-variantes de la variante omicron qui causent actuellement la plupart des nouvelles infections.

Les anticorps monoclonaux sont des versions synthétiques des protéines du système immunitaire qui ciblent précisément le virus, l’empêchant d’envahir les cellules et le signalant pour destruction par les globules blancs.

Ils ont été utilisés avec succès pour traiter les cas graves de Covid-19 dans tout le pays. L’ancien président Donald Trump a notamment été traité avec une combinaison d’anticorps monoclonaux développée par Regeneron lorsqu’il était malade du Covid-19. Mais à mesure que le virus a muté, les anciennes thérapies par anticorps ont perdu de leur efficacité et de nouvelles ont dû être développées.

Le stress s’ajoute au fait que les hôpitaux sont désormais confrontés à un pic d’autres infections, notamment le VRS (virus respiratoire syncytial), et à la pire saison grippale depuis deux décennies, ce qui met encore plus à rude épreuve leur capacité.

Il existe encore des thérapies Covid-19 qui restent efficaces, et il est toujours possible de prévenir les infections en premier lieu. Mais sans les monoclonaux comme filet de sécurité, certaines des personnes les plus vulnérables courront un plus grand risque de souffrir et de mourir.

Les anticorps monoclonaux ont été un élément clé de la stratégie de réponse au Covid-19

Alors que les gens se rassemblent à l’intérieur et voyagent pour les vacances, Covid-19 trouve à nouveau de nombreuses opportunités de se propager. Heureusement, le taux de mortalité global de Covid-19 est bien inférieur à ce qu’il était il y a un an, lorsque la variante omicron du virus a commencé à prendre racine. Et entre les vaccinations et l’infection antérieure, la grande majorité des personnes aux États-Unis ont maintenant un certain degré de protection contre la maladie.

Pourtant, de nombreuses personnes restent vulnérables aux maladies graves et à la mort de Covid-19. Les risques les plus élevés incombent à ceux qui n’ont pas été vaccinés contre le virus, soit environ 20% de la population américaine. Parmi les personnes vaccinées, les personnes âgées, les personnes dont le système immunitaire est affaibli et les personnes qui vivent dans des maisons de soins infirmiers et des prisons sont également confrontées à des taux plus élevés de dommages causés par la maladie. Et même parmi les personnes qui ne connaissent qu’une évolution bénigne de la maladie, beaucoup se retrouvent avec des symptômes persistants comme des difficultés à sentir, à respirer et à se concentrer, un phénomène connu sous le nom de Long Covid.

La bonne nouvelle est qu’il existe des traitements efficaces contre le Covid-19. Le plus courant est une pilule antivirale appelée Paxlovid, qui est souvent la première ligne de défense pour les personnes à haut risque de maladie grave. Il existe également d’autres médicaments antiviraux, comme le remdesivir et le molnupiravir, mais ils sont moins efficaces contre le Covid-19.

Étant donné que Paxlovid est une pilule, les patients peuvent se procurer le médicament dans une pharmacie et l’emporter à la maison. Les anticorps monoclonaux, en revanche, sont administrés sous forme d’injections ou de transfusions, ce qui en fait un traitement plus complexe et plus coûteux.

Le problème est que Paxlovid est le plus efficace au cours des cinq premiers jours d’une infection, et souvent les patients ne sont pas testés et traités à temps. De nombreux médecins ne savent même pas si le médicament est disponible à un moment donné. Certains hésitent à le donner aux patients par crainte d’interactions dangereuses avec d’autres médicaments. “Paxlovid est terriblement, terriblement, sous-prescrit”, a déclaré Amesh Adalja, chercheur principal au Johns Hopkins Center for Health Security.

Il est vrai que Paxlovid peut avoir des interactions nocives avec d’autres médicaments, y compris les médicaments courants contre l’hypertension, les médicaments psychiatriques et les traitements contre le cancer. Mais Adalja a déclaré que la grande majorité des médicaments n’ont aucune incidence sur Paxlovid, et parmi ceux qui le font, beaucoup peuvent être gérés.

Pourtant, sans anticorps monoclonaux, il y a des gens qui ne peuvent pas prendre Paxlovid qui ont maintenant une option de moins. “Je pense que pour les personnes pour qui les interactions médicamenteuses sont difficiles, c’est un revers”, a déclaré Adalja.

Des anticorps monoclonaux ont également été utilisés pour prévenir le Covid-19 chez les patients à haut risque. Par exemple, le régime d’anticorps monoclonaux Evusheld a été utilisé comme prophylactique pour protéger les personnes qui ne répondaient pas fortement aux vaccins ou celles dont le système immunitaire était affaibli, comme les patients cancéreux et les receveurs de greffes d’organes. Mais Evusheld a également perdu de sa puissance contre l’omicron et ses sous-variantes.

Et pour les patients aux stades avancés de Covid-19 sévère, comme ceux qui ont besoin de ventilateurs, les anticorps monoclonaux étaient un outil important pour renforcer leur système immunitaire.

Ainsi, bien que les anticorps monoclonaux n’aient pas toujours été le traitement de choix, ils constituaient une couche de protection importante pour les personnes confrontées à de plus grands risques de cas dangereux de Covid-19. Sans eux, les personnes vulnérables pourraient s’en tirer plus mal. “Le risque est que cela puisse potentiellement entraîner des complications plus graves”, a déclaré Bruce Y. Lee, professeur de politique et de gestion de la santé à la City University de New York.

D’autres anticorps monoclonaux sont en cours de développement, mais cela prendra du temps – et la cible se déplace

Les chercheurs et les sociétés pharmaceutiques travaillent déjà au développement de plus de monoclonaux pour cibler Covid-19. “De nombreuses enquêtes sont déjà en cours”, a déclaré Aaron Glatt, responsable des maladies infectieuses au Mount Sinai South Nassau. “J’espère qu’il y aura quelque chose à venir.”

Le défi est que les anticorps sont très pointilleux quant à l’endroit où ils se fixeront au virus. De nombreux anticorps générés par le système immunitaire ciblent la protéine de pointe du SRAS-CoV-2, qui est ce que le virus utilise pour se fixer aux cellules humaines pour commencer le processus d’infection. Mais les virus mutent tout le temps et la protéine de pointe est l’une des parties de l’agent pathogène qui change le plus rapidement. Les nouvelles variantes peuvent rapidement devenir méconnaissables pour les anticorps plus anciens. C’est pourquoi les dernières versions du SRAS-CoV-2 ont une probabilité plus élevée de provoquer des réinfections et des infections percées.

Avec les monoclonaux, comme leur nom l’indique, les scientifiques sélectionnent un type spécifique d’anticorps hautement performant et le clonent pour l’administrer comme traitement. Cela donne aux monoclonaux un effet puissant et ciblé contre le virus, jusqu’à ce que la cible sur le virus change.

“Au fur et à mesure que le virus mute, il changera constamment le besoin d’anticorps monoclonaux”, a déclaré Glatt.

Les chercheurs ont travaillé pour accélérer le cycle de développement de ces médicaments et, comme pour les vaccins, les régulateurs ont également rationalisé les approbations. “Nous avons pu accélérer le processus d’examen et réduire certaines des restrictions de temps, sans compromettre la qualité des études nécessaires pour montrer qu’il est efficace et sûr”, a déclaré Glatt.

Mais le développement de médicaments rattrape toujours un virus qui continue de semer la confusion et de frustrer nos outils. Contenir Covid-19 exige toujours une stratégie à plusieurs niveaux qui comprend des traitements ainsi que des mesures de santé publique, a expliqué Lee.

“L’une des choses que nous avons vues pendant la pandémie est de trop se concentrer sur une chose à la fois”, a-t-il déclaré. “Pour tout cela, on a perdu le fait que vous ayez vraiment besoin d’avoir toutes ces choses superposées les unes sur les autres.”

Bien que Covid-19 soit loin d’être aussi dangereux qu’il l’était autrefois, ce n’est pas quelque chose que nous pouvons prendre à la légère. Le maintien d’un coffre à outils de traitements pour toutes les étapes de l’infection aidera à contrôler les taux de mortalité de Covid-19. Et contrôler sa propagation avec des masques faciaux, la distanciation sociale, une bonne hygiène et une ventilation intérieure reste essentiel pour prévenir les infections et limiter les nouvelles variantes.