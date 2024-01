Nous n’avons pas pensé aux conséquences du « thé de Kaboul » : Bilawal Bhutto-Zardari

NEW DELHI : président du Parti du peuple pakistanais (PPP) Bilawal Bhutto-Zardari mardi, j’ai essayé Gouvernement PTI dirigé par Imran Khan La décision de se précipiter alors Le chef de l’ISI, le lieutenant-général Faiz Hameed en Afghanistan après la prise de pouvoir par les talibans en août 2021.

S’exprimant lors d’un rassemblement à Ratodero, Larkana, Bilawal, réfléchissant à la visite de Faiz Hameed en Afghanistan, a déclaré : « nous ne pensions pas [about the consequences] quand nous prenions une tasse de thé à Kaboul. En septembre 2021, au cours d’une période cruciale marquée par les efforts des talibans pour établir un gouvernement en Afghanistan, l’influent chef des services de renseignement pakistanais, le lieutenant-général Faiz Hameed, a effectué une visite inattendue à Kaboul. « Ne vous inquiétez pas, tout ira bien », Hameed avait triomphalement déclaré aux journalistes à l’aéroport.

Bilawal a critiqué la décision du gouvernement du PTI d’engager des pourparlers de paix avec les talibans (TTP) et de leur permettre de se réinstaller au Pakistan, en particulier à Karachi et dans l’ancienne zone tribale sous administration fédérale (Fata). « Nous avons invité les terroristes à vivre à Karachi et Fata [the erstwhile Federally Administered Tribal Area]», a déclaré Bilawal. Il a qualifié cette décision de désastreuse pour le pays.

Le président du PPP, s’adressant au rassemblement, s’est engagé à affronter et à surmonter les défis actuels auxquels le pays est confronté. Il s’est dit convaincu que le peuple choisirait une nouvelle direction lors des prochaines élections du 8 février. Bilawal a réitéré son engagement à mettre fin à la politique de haine et de division et à établir un gouvernement pour le peuple. Il a souligné la menace croissante du terrorisme et sa détermination à l’éradiquer.

S’exprimant lors d’un rassemblement à Dera Murad Jamali, au Baloutchistan, Bilawal a souligné le rétrécissement du paysage politique, déclarant : « Il ne reste plus que deux partis ». Il a exhorté le public à faire un choix entre le PPP et le PML-N, comme le rapporte Dawn.

Bilawal a souligné la décision cruciale à laquelle sont confrontés les électeurs : soit maintenir le statu quo, soit adopter une « nouvelle pensée ». Il a critiqué le leader du PML-N, Nawaz Sharif, en faisant remarquer : « Vous devez décider si vous voulez remettre le sort du pays entre les mains d’une personne qui a été trois fois Premier ministre mais qui n’a rien fait pour le pays.

Il a posé une question à la foule, lui demandant si elle préférait soutenir un parti qui inclut tout le monde dans le progrès de la nation. Bilawal a affirmé que le PPP se consacre à faire campagne et à participer aux élections en gardant à l’esprit les intérêts des pauvres, contrastant cela avec la participation électorale de Nawaz Sharif, qui, selon lui, était motivée par des problèmes juridiques personnels.

Bilawal Bhutto-Zardari a conclu : « Je ne conteste les élections que pour vous sauver, vous, le public et l’avenir du Pakistan, de ces gens. »

(Avec la contribution des agences)