« Nous n’avons pas gagné ce tournoi depuis 1984 – il s’agit de faire notre propre histoire »: FourFourTwo parle exclusivement au manager anglais Lee Carsley avant les moins de 21 euros

Les moins de 21 ans d’Angleterre ont constamment sous-performé dans l’Euro des moins de 21 ans au cours des six derniers tournois, progressant des phases de groupes à une seule occasion malgré l’abondance de talents que chaque équipe possédait.

L’équipe des jeunes a une chance de redresser la situation cette fois-ci, avec Lee Carsley en charge et gérant l’équipe alors qu’elle cherche à vaincre les adversaires du groupe, la République tchèque, l’Allemagne et Israël.

Morgan Gibbs-White, Emile Smith Rowe, Noni Madueke, Anthony Gordon, Curtis Jones et Levi Colwill font tous partie de l’équipe solide, assurant que l’Angleterre se dirige naturellement vers le tournoi en Roumanie et en Géorgie comme l’un des favoris.

Carsley est également dans l’expectative, la République tchèque étant la première équipe qu’ils affronteront jeudi soir.

« En fin de compte, nous voulons essayer de le gagner », a déclaré Carsley QuatreQuatreDeux. « Mais, plus important encore, nous voulons y aller et jouer, ce que nous n’avons pas fait dans le passé.

« Nous avons participé à des tournois avec beaucoup d’attentes et nous n’avons pas été à la hauteur. Notre passé n’est pas synonyme de succès – nous n’avons pas gagné ce tournoi depuis 1984 – mais il s’agit de faire notre propre histoire en supprimant le résultat et se concentrer sur la performance. »

Carsley est en charge de l’équipe d’Angleterre U21 depuis juillet 2021, passant du côté U20. Il est clairement enthousiaste à l’idée de voir les jeunes joueurs se développer, alors qu’il réfléchit à son temps à la tête tout en soulignant l’importance des joueurs subissant les pressions uniques du football de tournoi.

« Je vois cela comme une grande partie de leur développement. Vous êtes loin de chez vous pendant deux ou trois semaines, vous jouez à des jeux dont vous avez besoin pour gagner et vous devez être performant. Vous avez besoin de la mentalité pour faire face aux déceptions et récupérer.

« J’ai vraiment apprécié les deux dernières années. Je suis content de la situation de l’équipe. Elle évolue toujours, car les joueurs montent chez les seniors et nous prenons des joueurs des moins de 20 ans.

« Je ne pense pas que nous ayons choisi la même équipe pour deux matches d’affilée, ce qui est la nature du football de développement. Les joueurs se sont bien adaptés à ce que nous leur avons demandé de faire, et nous avons essayé de jouer à leurs atouts et créer un environnement agréable. »

Le prédécesseur de Carsley, Aidy Boothroyd, a dit un jour alors qu’il occupait le poste: « Je sais que le travail des hommes seniors a été appelé » le travail impossible « mais les moins de 21 ans sont le travail tout à fait impossible ». L’ancien international irlandais n’est cependant pas d’accord quand FFT lui présente cette affirmation.

« Je ne partage pas ce point de vue », déclare Carsley. « C’est un travail avec beaucoup de responsabilités. Nous devons cocher beaucoup de cases : produire des joueurs pour l’équipe senior ; donner aux gars une bonne expérience internationale avec les équipes qu’ils affrontent, les voyages que nous faisons et les pays dans lesquels nous allons ; s’assurer que nous donnons une bonne image de nous-mêmes sur et en dehors du terrain ; représenter l’Angleterre et la FA de la bonne manière… et nous devons aussi gagner, ce qui est important en matière de football de tournoi. »

Les meilleures offres du jour sur les maillots de la Coupe du monde d’Angleterre

Cependant, la pénurie de jeunes joueurs anglais présents régulièrement en Premier League est certainement quelque chose qu’il considère comme susceptible d’avoir un impact plus important sur son équipe.

« C’est certainement une préoccupation parce que vous n’avez pas le nombre de joueurs à choisir parmi d’autres pays.

« C’est perceptible quand on regarde les équipes de la République tchèque, de l’Allemagne et d’Israël [England’s group opponents]: ils ont des joueurs qui obtiennent beaucoup de minutes dans leurs propres ligues. De l’extérieur, ce qui est frustrant, c’est que ces joueurs ont la qualité – parfois, ils n’en ont pas l’opportunité. Il s’agit d’avoir cette confiance. »

Quoi qu’il en soit, il y a encore beaucoup de qualité dans l’équipe qui excelle en Premier League, garantissant des victoires convaincantes en qualifications contre la République tchèque et l’Albanie, par exemple, ainsi qu’une victoire amicale 4-0 contre la France en mars.

Malgré ces victoires, Carsley indique un match légèrement surprenant comme résultat qui lui a donné le plus de satisfaction à la tête de l’équipe.

« Andorre loin, ce qui peut sembler étrange », répond-il. « Nous avons pris l’avion pour Barcelone, puis nous avons fait un trajet en bus de deux heures à travers la campagne. Nous jouions sur un terrain en plastique et il faisait très chaud ; on a dit aux joueurs que, mentalement, ce serait un match difficile.

« Nous ne pouvions tout simplement pas les briser. Ensuite, nous avons fait expulser un homme. Obtenir un but d’échappée vers la fin du match était important – Curtis Jones a traversé et a fait la dernière passe avec un réel soin pour Emile Smith Rowe, qui a chronométré sa course parfaitement et a terminé d’une manière si impitoyable. Ce moment s’est démarqué. »