“Nous n’avons pas fini”: les opposants à l’avortement organisent la première Marche pour la vie depuis la chute de Roe

Des milliers d’opposants à l’avortement sont descendus à Washington DC pour la Marche annuelle pour la vie vendredi, la première fois depuis la réalisation de son objectif fondamental : persuader la Cour suprême d’annuler Roe contre Wade.

Chaque année, autour de l’anniversaire de la décision historique de 1973 qui a établi un droit constitutionnel à l’avortement, des militants anti-avortement se rendent dans la capitale nationale pour manifester, plaider et prier pour une Amérique post-Roe où l’avortement n’était pas seulement interdit, mais était “impensable”.

Un demi-siècle après la première Marche pour la vie, les marcheurs se sont à nouveau rassemblés sur le National Mall à Washington pour célébrer la plus grande victoire du mouvement. Mais ils sont également venus avec un nouvel engagement à mener les batailles qui se déroulent actuellement dans leurs États.

“Alors que la marche a commencé en réponse à Roe, nous ne nous terminons pas en réponse au renversement de Roe”, a déclaré Jeanne Mancini, présidente du March for Life Education and Defense Fund, à une foule enthousiaste. “Pourquoi? Parce que nous n’avons pas encore fini.

Les dirigeants du mouvement ont exhorté les républicains à utiliser leur nouvelle majorité à la Chambre pour adopter des restrictions fédérales sur l’avortement, tout en faisant pression pour de nouvelles interdictions et restrictions au niveau de l’État. Ils ont mis en garde les militants contre la complaisance, un orateur reconnaissant que la décision a inauguré “une période difficile de troubles et de nouvelles menaces pour la vie humaine” alors qu’un mouvement revigoré pour les droits à l’avortement recule.

“Ce n’est pas la fin de notre voyage”, a déclaré le procureur général du Mississippi, Lynn Fitch, dont le bureau a remporté l’affaire de la Cour suprême – Dobbs contre Mississippi – qui a renversé Roe, depuis la scène avant la marche. “Il est de notre devoir aujourd’hui, dans cette nouvelle ère Dobbs, de canaliser cette même détermination, cet espoir et cette prière qui vous ont conduit dans ces rues pendant 50 ans.”

De la Maison Blanche, Joe Biden a marqué l’occasion avec un vœu de protéger l’accès à l’avortement et une proclamation reconnaissant le 50e anniversaire de la décision Roe contre Wade, qui tombe le dimanche 22 janvier.

“Jamais auparavant la Cour n’avait retiré un droit aussi fondamental aux Américains”, a déclaré Biden dans le communiqué. “Ce faisant, cela a mis en danger la santé et la vie des femmes de cette nation.”

Il a appelé le Congrès à codifier les droits à l’avortement et s’est engagé à continuer d’utiliser son autorité limitée pour prendre des mesures exécutives pour protéger l’accès.

Au cours des sept mois qui se sont écoulés depuis que la Cour suprême a démantelé les protections fédérales de Roe, l’accès à l’avortement en Amérique est devenu un patchwork de politiques état par état. Plus d’une douzaine d’États ont promulgué des interdictions radicales de l’avortement, tandis que plusieurs autres visent à prendre des mesures similaires lorsque les législatures des États se réuniront à nouveau cette année. Des contestations judiciaires sont en cours dans plusieurs États.

Pourtant, le mouvement anti-avortement a également subi une série de défaites importantes et inattendues lors des élections de mi-mandat de 2022. Dans plusieurs États clés, les électeurs républicains et indépendants ont contribué à faire échouer les initiatives visant à limiter l’accès à l’avortement, tandis qu’un certain nombre de candidats républicains qui soutenaient l’interdiction de l’avortement sans exception ont perdu.

Leurs efforts pour faire avancer de nouvelles mesures au niveau de l’État se sont heurtés à une opposition farouche de la part des défenseurs du droit à l’avortement. Des initiatives ont vu le jour pour aider les femmes qui souhaitent avorter à se rendre dans des États où cela reste légal ou à accéder à des pilules abortives.

Même ainsi, la foule de vendredi a vu de nombreuses personnes déclarer victoire. Des bus remplis de lycéens et de militants chevronnés, emmitouflés contre le vent, ont applaudi et brandi des pancartes proclamant : « Je suis la génération post-Roe ».

“Nous l’avons fait”, a déclaré la révérende Lalita Smith, rappelant son “exubérance” lorsque la décision Dobbs a été rendue. “Mais ce faisant, nous avons mis plus de batailles au premier plan parce que maintenant chaque État a le droit de décider quelle sera sa position.”

Cette année, le thème du rassemblement était « Prochaines étapes : Marcher vers une Amérique post-Roe ». Reconnaissant que la lutte pour mettre fin à l’avortement en Amérique s’est déplacée au Congrès et dans les 50 législatures des États, la marche a tracé une voie légèrement différente. Au lieu de se terminer au pied de la Cour suprême, ils se sont terminés à un endroit situé entre le palais de justice et le Capitole des États-Unis.

“Si quoi que ce soit, le mouvement pro-vie est plus important que jamais parce que maintenant c’est aux États-Unis qu’il appartient”, a déclaré Katie, une étudiante de 19 ans du Massachusetts qui a préféré ne pas donner son nom de famille.

Lors du rassemblement, les orateurs ont présenté un front uni, attaché à la vision globale de la marche pour mettre fin à l’avortement. Mais le paysage post-Roe a révélé des failles dans le mouvement alors que les républicains, les élus et les militants avancent avec une foule de demandes, de tactiques et d’approches différentes.

“Quel est le plus ambitieux que nous puissions être?” Marjorie Dannenfelser, présidente de Susan B Anthony Pro-Life America, un groupe anti-avortement de premier plan, a déclaré aux journalistes cette semaine.

Dannenfelser a déclaré qu’elle aimerait voir le Congrès adopter une «norme minimale fédérale» qui interdirait les avortements après un certain point au début d’une grossesse, même si elle était lucide sur le fait que les perspectives d’une telle action étaient faibles tant que les démocrates tiendraient le Sénat et la maison Blanche.

Le président de la Chambre, Kevin McCarthy, a accueilli les marcheurs à Washington, promettant : « Vous avez maintenant un Congrès qui se lève pour la vie.

S’adressant à la foule, Steve Scalise, le chef de la majorité à la Chambre, a vanté une paire de mesures anti-avortement adoptées par la chambre au début du mois, parmi les premières mesures prises par la nouvelle majorité républicaine. « C’est ce que font les élections », a-t-il déclaré.

S’exprimant après Scalise, le membre du Congrès républicain Chris Smith du New Jersey, coprésident du caucus pro-vie du Congrès, a déclaré que la Chambre adopterait bientôt une troisième mesure qui bloquerait le financement fédéral de l’avortement, connue sous le nom d’amendement Hyde.

Jeudi, le groupe de défense des droits à l’avortement Catholics for Choice a déployé de grandes banderoles depuis le toit d’un Planned Parenthood à Washington, comme l’ont démontré ci-dessous des militants anti-avortement. L’un disait : « La plupart des croyants soutiennent l’avortement légal ». Vendredi, des militants du droit à l’avortement ont interrompu un service de prière organisé par la Marche pour la vie.

“Ces extrémistes ont menti, triché et volé des sièges à la Cour suprême afin de renverser Roe”, a déclaré Mini Timmaraju, président de Naral Pro-Choice America, par e-mail. “Il n’a jamais été aussi clair qu’ils sont la minorité : c’est pourquoi ils ont dû tricher pour gagner, et c’est pourquoi ils ont été facilement battus aux élections de mi-mandat.”

Les sondages d’opinion depuis la décision Dobbs en juin ont révélé à plusieurs reprises qu’une majorité d’Américains soutiennent l’accès à l’avortement légal. Un sondage Pew réalisé en juillet a constaté que près de six Américains sur 10 n’étaient pas d’accord avec la décision de la Cour suprême éliminant un droit constitutionnel à l’avortement, alors que seulement quatre sur 10 l’approuvaient. Le soutien public à l’avortement est resté largement inchangé, même si la division partisane sur la question s’est approfondie.

Dimanche, les militants des droits reproductifs commémoreront ce qui est maintenant devenu une étape amère, le 50e anniversaire de la décision Roe, avec des rassemblements dans les capitales des États à travers le pays. Les événements se déroulent sous la bannière: “Bigger than Roe” et les organisateurs disent qu’ils espèrent s’appuyer sur leurs succès à mi-parcours de 2022.

La vice-présidente Kamala Harris marquera l’anniversaire dimanche avec un discours en Floride, où elle rassemblera les partisans des droits reproductifs pour lutter contre les efforts déployés au niveau de l’État pour interdire l’avortement tout en appelant le Congrès à adopter des protections fédérales.

En Floride, les démocrates se préparent à de nouvelles tentatives pour restreindre l’avortement après que le gouverneur Ron DeSantis, un candidat potentiel à la présidentielle de 2024, a promulgué un projet de loi interdisant la procédure après 15 semaines de grossesse.

Dannenfelser, le président de la SBA, a déclaré que la Floride était un modèle pour ce qui est possible à travers le pays alors qu’une nouvelle génération d’opposants à l’avortement enhardis prend les choses en main.

“Cette année, nous marchons avec une nouvelle détermination en tant que tout nouveau mouvement pro-vie”, a-t-elle déclaré, ajoutant : “Nous espérons plus que jamais que nous ferons de nouveaux progrès pour les femmes et les enfants”.