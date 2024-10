Keith Lee envoie un message à ses fans malgré son absence continue d’AEW.

Lee n’a pas lutté depuis l’enregistrement d’AEW Collision le 23 décembre. Il devait participer à AEW Worlds End, mais il a été retiré du match. Sean Ross Sapp de Combattant (via Sélection combative) a récemment rapporté que Lee n’avait toujours pas été autorisé à revenir sur le ring.

Dans un tweet, Keith Lee s’est adressé à ses fans et a clairement fait savoir qu’il n’avait pas fini. Il a dit que le moment viendrait.

« Je ne les vois certainement pas tous, mais j’en ai vu beaucoup. Je dois prendre le temps de vous dire merci. Et je dois prendre le temps de vous le dire…. nous n’avons pas fini. Accrochez-vous, tout comme moi. Quoi qu’il en soit…. le moment viendra. Allons de l’avant. Oh. Et n’oubliez pas d’aller voter », a écrit Lee.

Lee, un ancien champion NXT, a signé avec AEW en février 2022. Il a ensuite remporté le championnat du monde par équipe AEW avec Swerve Strickland.

WrestleZone fournira plus d’informations dès qu’elles seront disponibles.