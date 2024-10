L’ancienne représentante Liz Cheney s’est opposée dimanche à l’idée d’un transfert pacifique du pouvoir en 2021, une ligne qui a été répétée par les partisans de Trump lors d’entretiens récents et lors d’événements de campagne.

L’ancien président Donald Trump « est resté assis et a regardé pendant plus de trois heures pendant que notre Capitole était brutalement attaqué par une foule qu’il avait envoyée là-bas tandis que les policiers étaient brutalement battus. Et Donald Trump a refusé de leur dire de rentrer chez eux pendant plus de trois heures », a déclaré Cheney (R-Wyo.) à l’animatrice de « Meet the Press » de NBC, Kristen Welker. « Donc, quiconque s’intéresse à la vérité devrait aller regarder ces vidéos. Nous n’avons pas eu de transfert de pouvoir pacifique en 2021. »

Cheney, conservatrice de longue date et fille de l’ancien vice-président Dick Cheney, est une opposante virulente à Trump depuis qu’il a tenté d’annuler les élections de 2020. Elle a soutenu la candidate démocrate à la présidentielle Kamala Harris en septembre et a été faire campagne pour Harris ces dernières semaines.

L’idée selon laquelle le transfert du pouvoir en 2021 était pacifique est un sujet de discussion républicain populaire depuis que le sénateur de l’Ohio, JD Vance, l’a déclaré lors du débat à la vice-présidence.

« C’est vraiment fort pour les dirigeants démocrates de dire que Donald Trump constitue une menace unique pour la démocratie lorsqu’il a cédé le pouvoir de manière pacifique le 20 janvier, comme nous l’avons fait pendant 250 ans dans ce pays », a déclaré Vance à son adversaire, le gouverneur Tim. Walz et les modérateurs du débat.

Cela a été repris plus récemment dans l’émission « Meet the Press » de NBC par le président de la Chambre, Mike Johnson, qui a fait une apparition juste avant Cheney. Lorsqu’on lui a demandé s’il certifierait les résultats des élections, quel que soit le vainqueur, Johnson a déclaré à Welker que « nous aurons un transfert de pouvoir pacifique. Nous l’avons fait en 2020. »

Cheney a explicitement déclaré qu’elle ne pensait pas que Johnson remplirait son obligation constitutionnelle de certifier l’élection si Trump ne gagnait pas. Elle a fait référence à un amicus Mémoire de la Cour suprême que Johnson a signé en 2020, alléguant que quatre États avaient défié la Constitution en violant leurs propres règles électorales malgré les conversations entre Johnson et Cheney au cours desquelles il a laissé entendre qu’il savait que les affirmations de Trump étaient fausses.

« Il a l’habitude, à plusieurs reprises, de faire des choses qu’il sait être mauvaises, il sait qu’elles sont inconstitutionnelles, afin d’apaiser Donald Trump », a déclaré Cheney.

Elle a ajouté que les dirigeants du Parti républicain ont peur de Trump et sont en proie à la « lâcheté ».

« Le fait qu’ils soient prêts à perpétuer ses mensonges au détriment de leur devoir envers la Constitution en dit long sur les dommages réels qui ont été causés au Parti républicain », a-t-elle déclaré.

Cheney elle-même a été évincée de la direction du Parti républicain pour avoir été vice-présidente du comité restreint bipartisan de la Chambre qui a enquêté sur l’insurrection du 6 janvier. Elle a averti que si Trump est élu, il ne nommera que ceux qui lui ont permis de dénoncer une fraude électorale et de tenter d’annuler les élections de 2020.

« Il nommera des gens comme [former national security adviser] Mike Flynn », a déclaré Cheney. «Il y a 36 heures, Mike Flynn assistait à un événement où on lui demandait si l’opposant au président devait ou non être exécuté. Et en gros, il a dit : « Écoutez, oui, je vais ouvrir les portes de l’enfer. » C’est le genre de personnes que Donald Trump va mettre en place.»