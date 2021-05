Nous n’avons pas eu de chance avec un but hors-jeu

Le manager de Chelsea, Thomas Tuchel, a déclaré que son équipe n’avait tout simplement pas eu la fortune de son côté car ils avaient subi une défaite 1-0 contre Leicester City lors de la finale de la FA Cup samedi.

« Nous sommes déçus et pas en colère contre notre performance des garçons, je pense que la performance est suffisante pour la gagner », a déclaré l’Allemand, qui a transformé la saison de Chelsea depuis qu’il a succédé à Frank Lampard en janvier.

« Je pense qu’aujourd’hui nous n’avons pas eu de chance et nous n’avons jamais caché que nous avons besoin de ça pour gagner à ce niveau. Vous avez besoin de dynamisme, de prise de décision, de petits détails, de l’arbitre », a déclaré l’Allemand.

Chelsea avait un égaliseur potentiel tardif exclu pour hors-jeu et certains de leurs joueurs ont également estimé que Ayoze Perez de Leicester avait réussi avant le superbe but gagnant de Youri Tieleman à la 63e minute.

« Je ne l’ai pas vu. Mon assistant l’a vu à l’écran sur le banc et les joueurs ont tout de suite dit qu’il s’agissait d’un handball », a déclaré Tuchel.

L’ancien entraîneur du Borussia Dortmund et du Paris Saint-Germain a estimé que son équipe avait bien fait pour limiter l’efficacité de Leicester à la pause.

« Je pense que nous avons bien défendu, bien contre-pressé, interdit les contre-attaques de l’une des meilleures équipes de contre-attaque en Europe », a-t-il déclaré.

Mais il était moins satisfait de la façon dont son équipe n’a pas réussi à tirer le meilleur parti de leur domination de la possession.

« Notre prise de décision en première mi-temps a été trop mouvementée, nous avons essayé de forcer la solution. Nous avons créé deux contre deux et trois contre trois situations qui étaient plus prometteuses que nous n’en avons fait », a-t-il déclaré.

« Nous avons concédé un but à partir de rien. C’est un but fantastique et un but chanceux. Nous avons une chance de Mason Mount, un but hors-jeu qui était très proche. Nous n’avons pas eu de chance aujourd’hui », a-t-il conclu.

Chelsea affrontera à nouveau Leicester mardi dans un match clé de Premier League dans la bataille pour terminer dans le top quatre.

Le club londonien affrontera Manchester City en finale de la Ligue des champions le 29 mai à Porto.