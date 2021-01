Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a réprimandé l’approche combative de Washington en matière de relations étrangères, insistant sur le fait que les relations sino-américaines s’amélioreraient si les deux pays cherchaient à coopérer et à s’améliorer.

Dans une large interview avec les médias d’État, Wang a reconnu que les relations de Pékin avec Washington «Des difficultés sans précédent», accusant la partie américaine de tenter de « réprimer » Chine et «Lancer une nouvelle guerre froide.»

Il a dit que de telles provocations nuisent aux intérêts des deux nations et que la stratégie de confrontation était finalement « voué à l’échec. »

Le ministre des Affaires étrangères a noté que Washington pourrait se sentir anxieux face à la Chine « développement rapide, » mais il a exhorté les États-Unis à se concentrer sur « l’amélioration personnelle » plutôt que d’essayer de « bloquer » d’autres d’avancer. Wang a souligné que la Chine devenant un acteur plus important sur la scène mondiale, elle n’essaierait pas d’imiter le comportement de Washington.

Nous n’avons pas besoin d’un monde où la Chine deviendrait un autre États-Unis. Cela n’est ni rationnel ni faisable. Au contraire, les États-Unis devraient essayer de devenir un meilleur pays, et la Chine deviendra sûrement son meilleur pays.

Wang a insisté sur le fait que son pays ne s’était jamais ingéré dans les affaires intérieures des États-Unis et qu’il était prêt à poursuivre une relation avec Washington basée sur la coopération et la stabilité. Le haut diplomate chinois a exprimé l’espoir que la nouvelle administration Biden «Retour à une approche sensée» et relancer la coopération entre les deux pays. Il a exhorté Washington à «Tirer les leçons du passé» qui permettent un modèle de coexistence pacifique.

Au cours des quatre années de mandat du président Donald Trump, la Chine a été qualifiée de principal rival économique, politique et militaire des États-Unis. Les différends concernant la mer de Chine méridionale et Hong Kong ont été exaspérés par la guerre commerciale de Trump et la campagne internationale visant à mettre sur la liste noire des entreprises technologiques chinoises comme Huawei. Malgré l’hostilité de Washington, une étude récente d’un groupe de réflexion britannique a prédit que la Chine dépassera les États-Unis pour devenir la plus grande économie du monde d’ici 2028.

