Il est temps de mettre fin aux événements élaborés qui sont essentiellement des infopublicités pour les nouveaux produits technologiques.

Vous connaissez probablement ceux dont je parle. Steve Jobs ou l’actuel patron d’Apple, Tim Cook, arpente une scène sombre et tient un dalle brillante de circuits à un public captivé. Apple a taquiné mardi un événement (virtuel) planifié la semaine prochaine pour faire le truc de la scène pour les derniers iPads.

Les démonstrations à la Mary Kay pour la 400e édition d’un iPad ne sont clairement pas le problème le plus sérieux de la technologie ou du monde. La plupart des gens ne regarderont même jamais ces choses, Dieu merci. Mais ils sont un exemple de la façon dont nous et les entreprises technologiques ne nous arrêtons pas assez et nous demandons: pourquoi cela doit-il être ainsi?

L’influence d’Apple a propagé ces lancements de produits par étapes – et ils sont pour la plupart surfaits et inutiles. Elon Musk les fait pour les voitures Tesla et implants cérébraux. Les entreprises de médias ont emprunté cette astuce pour des heures de présentations pour leurs services de streaming vidéo avec signe plus. Une infopublicité sur un site Web est vraiment un pas trop loin.