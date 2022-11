Nous n’avons pas besoin de plus de migrants – nous devons empêcher les plus brillants et les meilleurs de Grande-Bretagne d’aller à l’étranger

SI le nombre record d’immigration de la semaine dernière de 504 000 pour l’année jusqu’en juin a été un choc, préparez-vous pour un autre.

Le chiffre réel est deux fois plus élevé. Plus d’un million de ressortissants étrangers – 1 064 000 – se sont installés au Royaume-Uni au cours de la même période, en hausse de 435 000 par rapport aux 12 mois précédents.

Alors que toutes les parties sont perplexes sur la manière de gérer la crise des migrants, il est temps d’appeler Nigel Farage

Et cela exclut les dizaines de milliers de personnes arrivant illégalement dans de petites embarcations.

Alors, qu’est-ce-qu’il s’est passé?

Eh bien, l’Office for National Statistics utilise une astuce comptable pour brouiller le chiffre d’un million – une ville de la taille de Glasgow – en soustrayant les 560 000 citoyens qui ont fait leurs valises et quitté le Royaume-Uni.

Le résultat « net » révèle une fuite des cerveaux catastrophique et qui s’accélère.

Mais l’émigration et l’immigration sont des choses exactement opposées.

L’émigration coûte à la Grande-Bretagne certains de nos adultes les plus brillants et les meilleurs, pour la plupart jeunes et bien qualifiés, y compris des médecins et des infirmières. . . les compétences mêmes que nous devons embaucher des migrants pour remplacer.

Beaucoup ne reviendront jamais.

Mais c’est l’explosion de l’immigration entrante – légale et illégale – qui menace de détruire ce gouvernement conservateur et de faire exploser le consensus politique national.

Rishi Sunak risque de contrarier des millions d’électeurs du mur rouge qui ont remis à Boris Johnson son record de 80 sièges il y a trois ans en échange d’une promesse de sévir contre l’immigration.

Cette promesse s’est évaporée au contact de la réalité. Au lieu de cela, les électeurs ont regardé les visas distribués par millions tandis que des bateaux pleins de jeunes hommes albanais étaient «sauvés» par notre force frontalière et escortés vers des hôtels en bord de mer, où des Britanniques sans abri ont été expulsés pour faire de la place.

Les ministres n’ont aucune idée de ce qu’il faut en faire, comment les arrêter ou comment renvoyer les blighters.

Maintenant, les députés confrontés à l’anéantissement des élections menacent un groupe dissident de conservateurs du Nord.

Keir n’a pas de réponses

D’autres sont courtisés par le Parti réformiste anti-immigration de Nigel Farage, qui compte désormais 20% dans les sondages.

Un député conservateur du Nord met en garde : “Les petits bateaux sont un problème existentiel pour beaucoup d’entre nous et il s’agit de s’assurer que le gouvernement y prête attention.”

Le Premier ministre a déclaré que l’immigration était désormais sa priorité absolue et que Downing Street avait signalé hier soir une action en quelques jours.

Rishi Sunak doit prouver qu’il est sérieux, dès que possible.

Les opportunistes travaillistes prennent conscience de la crise qu’ils ont provoquée en 2008 en ouvrant les vannes à une main-d’œuvre étrangère bon marché au détriment des travailleurs britanniques.

Tony Blair et Gordon Brown ont entrepris – selon les mots du fanfaron assistant n°10 Andrew Neather – de « frotter le nez de la droite dans la diversité ».

L’ancien patron de la BBC, Greg Dyke, a également décrit la société à l’époque comme “affreusement blanche”. Ce problème, au moins, a été réglé.

Mais dans le processus, Blair et Brown ont également frotté le nez des électeurs travaillistes traditionnels de la classe ouvrière, ce qui a entraîné le glissement de terrain de Boris en 2019.

Le leader travailliste Sir Keir Starmer qualifie Sunak de “faible” pour n’avoir pas réussi à arrêter une armada de canots pneumatiques bondés d’illégaux albanais.

Mais il n’a pas de réponses de sa part et aucun soutien des gauchistes travaillistes qui veulent une ouverture des frontières gratuite pour tous qui a déjà changé le visage de la nation. Le fait est que nous n’avons plus besoin de migrants.

Nous ne pouvons pas loger tous les nouveaux arrivants. Les services publics – en particulier les écoles et le NHS – grognent sous la pression du nombre.

Une personne sur sept, soit dix millions, de la population britannique est née à l’étranger.

A Londres, c’est un sur trois. Près de 60 % des naissances sont le fait de mères étrangères.

Le Dr Rakib Ehsan, anglo-bangladais, expert en cohésion sociale, déclare : « Il est économiquement analphabète de prétendre que nous avons besoin de plus de migrants.

« La Grande-Bretagne a besoin d’un coup de pouce. Mais inonder le marché du travail de main-d’œuvre étrangère bon marché et souvent non réglementée n’est pas la bonne façon de l’administrer.

Époque explosive et réveillée

“Nous devons développer les compétences et l’expertise de notre population existante, plutôt que de constamment combler les lacunes avec de la main-d’œuvre importée.”

En cette ère explosive et éveillée de guerres culturelles acharnées, il est impossible de démêler le berceau de couleurs, de races ou de religions d’un chat sans susciter des cris de «racisme».

Rishi pourrait doubler ses notes s’il prenait de front le lobby pro-immigration, mais ne retenez pas votre souffle.

Quant aux Labour de Keir Starmer, aux Lib Dems de Whatsisname ou aux tartan terrors de Nicola Sturgeon, vous pouvez abandonner tout espoir.

Il est temps d’appeler le populiste évangélisateur précédemment connu sous le nom de Nigel Farage d’Ukip.