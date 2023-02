Nous n’avons pas besoin de paniquer à propos d’une pandémie de grippe aviaire – pour le moment

Si ces dernières années nous ont appris quelque chose, c’est que la vigilance est primordiale. Nous devons observer de près comment les virus chez les animaux se développent et être prêts à faire un saut vers les humains. Nous n’avons pas besoin de paniquer, cependant. Pas encore en tout cas.

Nous sommes déjà venus ici. Les scientifiques essayaient de comprendre comment la grippe aviaire pourrait se propager aux humains dans les années 2000, comme l’a écrit Emily Singer.

Une surveillance étroite des génomes en constante évolution des virus nous a aidés à naviguer dans la pandémie de covid-19. Ce sera également vital pour les futures menaces pour la santé publique, comme l’a écrit Linda Nordling l’année dernière.

Il faut beaucoup de temps pour fabriquer un vaccin contre la grippe. Mais la prochaine génération de vaccins à ARNm pourrait protéger contre la grippe – ainsi qu’un tas d’autres virus – et pourrait être préparée en une fraction du temps qu’il faut pour fabriquer des vaccins existants, comme je l’ai écrit le mois dernier.

De nouvelles mutations qui permettent aux virus de passer des animaux aux humains peuvent se produire n’importe où, à tout moment. Mais cela n’empêchera pas certaines personnes d’insister sur le fait qu’elles ont été concoctées par des scientifiques dans un laboratoire. Shi Zhengli, qui a longtemps étudié les coronavirus chez les chauves-souris à l’Institut de virologie de Wuhan, a dû faire face à ces accusations lors de la pandémie de covid-19. Jane Qiu a couvert son histoire l’année dernière.

Tech Review couvre les pandémies depuis 1956. Apparemment, à l’époque, il était parfaitement acceptable d’écrire que “les gens de ce monde ont été molestés par une longue série d’épidémies impressionnantes”.

