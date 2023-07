Nous n’avons pas besoin de briques étrangères – voici comment nous pouvons stimuler les constructeurs britanniques, déclare Martin Roberts de Homes Under the Hammer

S’il y a une chose que j’ai apprise en présentant Homes Under The Hammer à la télévision, c’est que nous, les Britanniques, aimons un projet de construction.

Chaque semaine, des personnes ambitieuses s’emparent de propriétés vendues aux enchères qui ont besoin de beaucoup d’attention.

La pénurie de travailleurs de la construction en Grande-Bretagne affecte notre capacité à construire de nouvelles maisons dont nous avons tant besoin Crédit : Getty

Je donne actuellement aux jeunes de 15 à 17 ans un avant-goût des métiers alors que je rénove l’hôtel Hendrewen dans la vallée de Rhondda, dans le sud du Pays de Galles. Crédit : fourni

Mais le principal problème auquel ils sont confrontés est de trouver des travailleurs qualifiés pour fournir ces soins tendres et affectueux.

Cette pénurie affecte également les grands projets de construction et notre capacité à construire de nouvelles maisons dont nous avons tant besoin.

Le gouvernement a décidé cette semaine qu’une façon de résoudre le problème était d’ajouter les maçons, les couvreurs, les charpentiers et les plâtriers à ce que l’on appelle la liste des professions en pénurie.

Cela signifie qu’il sera plus facile pour les étrangers possédant ces compétences d’obtenir des visas pour venir travailler ici.

Les politiciens de tous bords ont fait valoir qu’il serait préférable de former davantage de jeunes de ces rives pour assumer ces rôles importants.

J’ai vu par moi-même les avantages d’avoir des adolescents dans l’industrie de la construction.

Je donne actuellement aux jeunes de 15 à 17 ans un avant-goût des métiers alors que je rénove l’hôtel Hendrewen dans la vallée de Rhondda, dans le sud du Pays de Galles.

Les jeunes – fournis par une entreprise d’intérêt communautaire locale appelée Real Skillz – acquièrent des compétences essentielles sur le tas et reçoivent une formation spécialisée, tout en ayant la possibilité de rénover une installation vitale pour leur village.

Ils découvrent différents aspects du métier de la construction et apprennent des choses telles que la peinture et la décoration, la sécurité des échelles et l’utilisation d’outils électriques, et ils obtiendront ainsi les qualifications appropriées.

La mère de l’un des garçons a pleuré de joie, après avoir vu l’avantage positif que ce programme a sur son fils.

Son garçon, qui n’avait pas quitté la maison depuis des années à cause de l’agoraphobie, a soudainement fait du vélo tout seul pour visiter la tombe de son grand-père parce que son grand-père construisait aussi des choses et il voulait lui dire ce qu’il faisait.

Le nombre de NEETS – pas dans l’éducation, l’emploi ou la formation – au Pays de Galles est trois fois plus élevé que dans le reste du Royaume-Uni.

Et ce dispositif donne à des jeunes de 15 à 17 ans, souvent déconnectés de l’école traditionnelle, la possibilité de briller en faisant quelque chose de concret.

Le problème est qu’ils ne peuvent pas encore suivre un apprentissage car ces opportunités de formation en cours d’emploi ne commencent normalement pas avant l’âge de 18 ans.

J’espère que d’autres programmes comme celui-ci pourront être déployés dans tout le pays pour démontrer que le bâtiment est une profession passionnante et pour donner une chance à plus d’enfants, comme ceux qui m’aident.

Il y a certainement de nombreuses bonnes raisons de devenir un brickie ou un chippie – l’une étant le salaire.

Un ouvrier peut gagner environ 180 £ par jour, et jusqu’à 250 £ pour quelqu’un de plus qualifié.

Le travail est pratique, il est sain, il maintient la forme et il y a une grande camaraderie sur place.

Et il y a une variété de projets sur lesquels vous travaillerez.

Bien sûr, cela peut être un travail physique dur et sale qui n’est pas si génial quand il pleut, mais c’est mieux que d’être coincé dans un bureau.

Certains signes indiquent que la perspective d’être aux prises avec une dette de 60 000 £ décourage certains jeunes d’aller à l’université.

Mon fils, qui a 16 ans, passera son baccalauréat en septembre, mais il dit que plus de la moitié de ses amis vont à l’université pour suivre des cours de construction.

Il ne fait aucun doute qu’ils sont nécessaires.

Les répercussions de notre énorme pénurie de compétences se font sentir partout.

Le nombre de nouvelles maisons construites par les petites et moyennes entreprises est passé de 40 % de toutes les maisons il y a 30 ans à 10 % cette année.

Cela est dû en partie au manque de personnes qui entrent dans l’industrie.

La forte demande d’artisans signifie qu’ils sont en mesure de facturer des prix plus élevés, ce qui fait grimper l’inflation.

Les entreprises font faillite parce qu’elles ne trouvent pas le personnel.

Cela signifie-t-il que nous devons faire venir plus de travailleurs de l’étranger?

Des questions sont soulevées sur les niveaux de rémunération qui leur sont offerts.

Normalement, toute personne souhaitant obtenir un visa de travail doit avoir l’offre d’un emploi payant au moins 26 200 £ par an.

Mais s’ils figurent sur la liste des professions en pénurie, ils peuvent être payés aussi peu que 20 960 £ pour être éligibles.

Je suis sûr que beaucoup de gens de métier dans ce pays ne seront pas contents que le gouvernement essaie d’attirer des maçons, des couvreurs, des charpentiers et des plâtriers de l’étranger avec des salaires inférieurs.

Les organismes de l’industrie de la construction, cependant, souhaitent que davantage de types d’emplois soient ajoutés à la liste des professions en pénurie.

Ils soutiennent que nous avons besoin de plus de constructeurs, car la Grande-Bretagne construit davantage.

C’est une bonne nouvelle si vous vous entraînez pour devenir maçon, car les signes indiquent qu’il y aura toujours du travail pour vous.

Il y a 3,1 millions de personnes au Royaume-Uni dans l’industrie de la construction, soit une personne sur dix de l’ensemble de la main-d’œuvre.

Il n’y a jamais eu de meilleur moment pour les rejoindre.