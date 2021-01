L’élection de Nelson Mandela à la présidence en 1994 a marqué la fin de la discrimination raciale légalisée

La discrimination juridique de type racial en Afrique du Sud a pris fin avec la fin de l’apartheid, mais la catégorisation raciale est toujours utilisée par le gouvernement pour surveiller les changements économiques et continue de susciter la controverse, comme l’écrit Mohammed Allie du Cap.

L’accusation de fraude portée il y a trois mois contre l’enseignant Glen Snyman pour avoir coché la case «Africain» sur son formulaire de candidature lors de sa candidature à un poste de directeur en 2017 a mis en évidence le problème persistant du pays en matière de classification raciale.

M. Snyman, qui a été défini comme coloré (héritage racial mixte) par le gouvernement de l’apartheid, a par la suite fait abandonner l’accusation par les autorités locales, mais le problème soulevé par l’affaire n’a pas disparu.

La loi sur l’enregistrement de la population était la pierre angulaire de la politique d’apartheid qui légalisait la discrimination. Il a été introduit en 1950 et a divisé les Sud-Africains en quatre grands groupes – blancs, africains, de couleur et indiens – pour appliquer la politique de ségrégation raciale du gouvernement minoritaire.

Il a été abrogé en 1991 alors que le pays s’orientait vers une gouvernance démocratique en 1994, mais la classification raciale fait toujours partie du débat dans le pays.

« Le gouvernement et le secteur privé devraient offrir à tous les Sud-Africains la même égalité et ne pas faire de discrimination sur l’identité » « , Source: Glen Snyman, Description de la source: People Against Racial Classification, Image: Glen Snyman

Le gouvernement l’utilise pour recueillir des données afin d’aider à corriger les déséquilibres flagrants des revenus et des opportunités économiques qui sont un héritage du racisme officiel du passé.

Mais beaucoup dans le pays, y compris M. Snyman, qui a fondé l’organisation People Against Racial Classification (Parc) en 2010, estiment que l’utilisation des catégories n’a pas sa place dans une Afrique du Sud démocratique.

«Le fait que la loi sur l’enregistrement de la population ait été abrogée ne donne aux agents de recrutement, à aucun système gouvernemental ou privé, aucun droit légal de classer un Sud-Africain par race», a-t-il écrit dans un mémoire à la Commission des droits de l’homme du pays.

‘Utilisez la classe, pas la race’

Tout en reconnaissant qu’il y a encore d’énormes déséquilibres qui doivent être corrigés, M. Snyman suggère que le gouvernement devrait plutôt utiliser une mesure de pauvreté pour remplacer la classification raciale comme un moyen de donner à ceux qui en ont besoin un coup de pouce indispensable.

L’histoire continue

«Le gouvernement n’a pas besoin de connaître l’identité des personnes par groupe, il a besoin de connaître les personnes qui ont besoin de services, d’emplois ou de tout autre besoin.

« Le gouvernement et le secteur privé devraient offrir à tous les Sud-Africains la même attitude et ne pas faire de discrimination d’identité », a-t-il déclaré.

Les lois de l’apartheid privilégient les Blancs et séparent les Sud-Africains selon des critères raciaux

Ryland Fisher, un ancien rédacteur en chef de journal qui a lancé le projet One City Many Cultures en 1999 alors qu’il travaillait au Cape Times, est d’accord.

« Si nous adoptons la classe comme marqueur de réparation, nous pourrons inévitablement profiter à davantage de Noirs », a-t-il déclaré.

«Les Noirs sont majoritaires dans ce pays et ils constituent également la majorité des pauvres de ce pays.

« Si vous dites que vous allez réparer sur la base de la classe, une personne noire qui a vécu une vie de privilège ne sera pas admissible aux opportunités économiques via les politiques d’action positive du gouvernement. »

Dans les années 1970, lorsque la lutte anti-apartheid prenait de l’ampleur et était inspirée par le Black Consciousness Movement dirigé par le célèbre activiste Steve Biko et la South African Students Organization, beaucoup parmi les exclus – africains, colorés et indiens – identifiés comme noirs dans un communiqué de solidarité dans la lutte pour renverser le régime de l’apartheid.

‘Nous nous considérons comme noirs’

Et c’est dans cet esprit que M. Snyman a reçu le soutien du plus grand syndicat enseignant du pays, le South African Democratic Teachers Union.

« Beaucoup d’entre nous ont pris la décision consciente de ne pas s’identifier à la classification raciale prescrite par le régime d’apartheid. Nous nous considérons comme des Noirs, des Africains, des Sud-Africains », a déclaré Jonavon Rustin, porte-parole du syndicat au Cap-Occidental.

Soulignant une compréhension beaucoup plus nuancée de l’identité, il ajoute que « certaines personnes adoptent la classification ethnique de couleur, Khoisan, Africain, Xhosa, Zulu, Blanc, Camissa Africain, Korana Africain, Griqua, Européen, Afrikaner et ainsi de suite. »

Mais certains font une distinction entre une identité politique ou culturelle et la résolution des déséquilibres créés par l’apartheid.

« Nul n’est autorisé à utiliser la classification raciale ou sexuelle pour empêcher tout citoyen de jouir de ses droits dans le pays, ce serait illégal » « , Source: Zodwa Ntuli, Description de la source: Broad-Based Black Economic Empowerment Commissioner, Image: Zodwa Ntuli

Zodwa Ntuli, commissaire à l’autonomisation économique des Noirs à large assise (B-BBEE) en Afrique du Sud, fait valoir que même si la classification raciale est une anomalie dans un pays qui tente de s’éloigner de son passé racial, les régulateurs et le gouvernement ne peuvent mesurer les progrès que par des statistiques basé sur les anciennes catégories.

L’impact de la discrimination de l’apartheid contre les Africains, les Indiens et les personnes de couleur, souligne-t-elle, était si omniprésent que les Blancs continuent de dominer l’économie en termes de propriété et de pouvoir de décision.

Mais elle souligne que « personne en Afrique du Sud n’est autorisé à utiliser la classification raciale ou sexuelle pour empêcher tout citoyen de jouir des droits dans le pays – ce serait illégal ».

Principaux postes de direction en Afrique du Sud. % en 2017..

Kganki Matabane, qui dirige le Black Business Council, dit que même si le régime démocratique a presque 27 ans, il est encore trop tôt pour abandonner les anciennes catégories.

« Nous devons nous demander: avons-nous réussi à corriger ces déséquilibres? Si nous ne l’avons pas fait, ce qui est le cas – si vous regardez les 100 premières sociétés cotées à la Bourse de Johannesburg, 75% ou plus des PDG sont des hommes blancs – alors nous devons continuer avec eux. «

Comme l’apartheid était discriminatoire sur la base de la race, c’est la seule façon de résoudre les problèmes, plutôt que de considérer la classe, ajoute-t-il.

« Nous ne pouvons avoir une clause de temporisation que lorsque l’économie reflète la démographie du pays. Jusqu’à ce que cela arrive, il sera prématuré de parler de la fin de l’autonomisation économique des Noirs. »

En savoir plus sur les relations raciales en Afrique du Sud:

Mais dans certains cas, l’utilisation continue de la classification raciale pour surveiller le changement a conduit au durcissement des catégories.

Au Cap-Occidental, qui compte un grand nombre de personnes autrefois classées comme étant de couleur, certains ont le sentiment de longue date que, dans un effort pour redresser les problèmes du passé, le gouvernement démocratique a ignoré leurs besoins.

La composition raciale de l’Afrique du Sud. . Population de l’Afrique du Sud par race Population totale: 57,7 millions.

Au Cap, un groupe d’activistes qui s’identifient comme étant de couleur, a lancé un groupe de pression appelé le mouvement capétonien Gatvol (« marre ») en 2018.

Dans une vidéo d’introduction sur la page Facebook du groupe, leur chef Fadiel Adams explique que « toutes les branches du gouvernement ont déclaré une guerre économique contre les gens de couleur », se plaignant qu’il n’y a pas d’emplois pour les membres de la communauté alors qu’ils constituent la majorité en la zone.

M. Fisher, l’ancien rédacteur en chef du journal, a déclaré que les personnes classées comme colorées étaient heureuses de se battre aux côtés des Noirs dans la lutte anti-apartheid. Mais il accuse le gouvernement du Congrès national africain (ANC) d’avoir accentué les différences raciales.

« Ce qui s’est passé ces dernières années, c’est que la majorité [in Western Cape] a décidé d’élever la voix et de faire valoir son droit à s’identifier comme étant de couleur.

«L’ANC n’a pas vraiment pris en compte ce genre de nuances. Ils ont aliéné les personnes qui s’identifiaient comme étant de couleur. Ce que cela voulait dire, c’est que ces personnes… identifiaient le genre de choses qui pouvaient affirmer leur identité en tant que personnes de couleur, y compris des choses autour de la culture, la nourriture, la musique et la langue. «

Lui et d’autres accusent le gouvernement dirigé par l’ANC de ne pas en faire assez pour les personnes de couleur et de se concentrer plutôt sur la majorité nationale, qui est officiellement classée comme africaine ou noire.

«Nous devons nous identifier comme Sud-Africains»

Le Dr Saths Cooper, un psychologue clinicien qui était un associé de Steve Biko pendant ses études dans les années 1970, soutient que la domination d’une identité raciale a empêché la formation d’une identité vraiment commune.

«Nous n’avons pas appris que nous étions des êtres humains avant tout», dit-il.

«Nous mettons toujours une couleur, nous lui attribuons des attributs externes et ensuite nous y mettons peut-être un langage et peut-être une croyance et cela permet une division supplémentaire. Ce récit se perpétue alors.

« Nous n’avons pas donné aux gens suffisamment de raisons pour dire que nous nous identifions comme Sud-Africains. »

M. Snyman, à travers Parc, poursuit quant à lui la lutte pour interdire la classification raciale. « Nous prendrons toutes les mesures, y compris légales, pour débarrasser l’Afrique du Sud de ce fléau qui a une fois de plus conduit à la discrimination contre ceux qui ne répondent pas aux critères préférés du gouvernement actuel. »