« Nous n’avons jamais vu cela auparavant »

Les taux de positivité des tests Covid-19 à New York ont ​​doublé en seulement trois jours, a tweeté jeudi le Dr Jay Varma, l’un des principaux conseillers en santé du maire Bill de Blasio.

« Euh, nous n’avons jamais vu ça auparavant à #NYC », il a tweeté.

Les taux de positivité augmentent à mesure que la variante omicron se propage. Selon Données CDC sorti mercredi, New York et le New Jersey sont les deux États avec la propagation la plus rapide de la variante. Les données montrent que 13,1% des cas dans la région du CDC qui comprend New York et le New Jersey sont des omicron, contre une moyenne nationale de 2,9%.

Du 9 au 12 décembre, le pourcentage de tests positifs dans la ville est passé de 3,9% à 7,8%. « C’est #SRAS-CoV-2 échappant à la fois à l’immunité induite par le vaccin et le virus contre l’infection, contrairement à aucune variante auparavant », a ajouté Varma.

Il a cependant noté qu’environ 67 000 tests PCR sont administrés à New York par jour, ce qui est plus élevé par habitant que dans de nombreuses autres communautés ou villes du pays. De plus, les données rapportées par la ville ont un décalage d’environ trois jours, ce qui signifie que les taux de positivité actuels pourraient être plus élevés et que les données des jours précédents peuvent toujours être ajustées.