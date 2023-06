« Nous n’avions pas le milieu de terrain habituel »: Sergio Aguero revient sur la défaite en finale de la Ligue des champions contre Chelsea en 2021

Avant que Manchester City n’affronte l’Inter Milan en finale de la Ligue des champions samedi, Sergio Aguero a réfléchi à la finale que l’équipe de Pep Guardiola a perdue il y a deux ans contre Chelsea.

Guardiola a été critiqué après le match, les gens remettant en question sa décision de ne pas commencer avec Rodri ou Fernandinho malgré le fait qu’il ait joué toute la saison avec un milieu de terrain défensif.

Aguero dit que Pep a réalisé son erreur au début du match, rectifiant l’erreur. À ce moment-là, cependant, il était trop tard et Chelsea a fermé ses portes après avoir pris les devants 1-0 grâce à Kai Havertz.

« Pep est très clair sur ce qu’il veut et en ce qu’il est cohérent, quelque chose qui a du mérite car cela signifie qu’il croit en ce qu’il fait », a déclaré Aguero. Stake.com. « Nous ne sommes pas allés sur le terrain avec le milieu de terrain habituel, mais ensuite Pep a fait les ajustements et nous étions dans le match. Mais nous n’avons pas pu briser la défense de Chelsea et malheureusement nous n’avons pas pu gagner la Ligue des champions.

« Nous étions très excités de pouvoir gagner notre première Ligue des champions. Mais ce n’était pas le cas. Ils ont réussi à marquer un but et il nous a été difficile de convertir. En bref, c’est le football. Et ces choses arrivent. Bien sûr, nous aurions aimé un autre résultat. C’était une déception mais je suis sûr que cela s’ajoute comme une expérience et que cela sera utile pour tout à venir.

L’attaquant argentin n’a pas commencé ce soir-là, Guardiola préférant un faux neuf plutôt que lui ou Gabriel Jesus en tête. Les deux joueurs ont finalement quitté le banc, mais à ce moment-là, il était trop tard pour que la paire affecte le match.

« Je n’avais pas été titulaire, donc sortir du banc n’était pas une surprise. Mes collègues s’en sortaient très bien. Bien sûr, j’aurais aimé pouvoir aider davantage l’équipe et terminer mon cycle au club avec un objectif plus accompli et plus important. »

Dans la perspective du match de samedi contre l’Inter, Aguero ne s’attend pas à ce que son ancien patron modifie trop de choses. Après tout, City poursuit les aigus et dans la position où ils sont dus à la tactique de qualité qu’il a déjà employée.

« Je suppose que la formation qu’il a mise sur le terrain ne changera pas », a ajouté Aguero. « Il faudra voir comment les joueurs arrivent ce jour-là, s’il y en a qui ont des problèmes physiques.

« Mais d’après ce que j’ai vu, dans les événements les plus importants, Pep a mis en place un onze similaire. Avec trois défenseurs centraux, Stones rejoignant le milieu de terrain près de Rodri, Gundo et Kevin se déplaçant de haut en bas sur le front offensif, Bernardo et Grealish grande ouverte sur les ailes et Haaland à l’avant-centre.

« En tout cas, comme je l’ai dit, il faudra voir comment ils sont physiquement et si Pep n’opte pour aucune modification. »