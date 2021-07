Nina Farooqi, originaire de Bradford dans le West Yorkshire, a esquivé ses responsabilités dans une entreprise de terrasses et de revêtements après que son amie ait eu de la chance et ait mis en sac des billets de dernière minute pour la demi-finale dans le cadre d’une tombola de travail.

La femme de 37 ans craignait que son patron ne lui donne pas un jour de congé pour se rendre dans la capitale car l’entreprise manquait de personnel, et a donc pris la décision de se rendre malade et de prendre un train pour le déjeuner à destination de London Kings Cross. Leeds.

Alors que Farooqi, qui a été capturée derrière le but et est même apparue sur l’histoire Instagram d’un présentateur de télévision britannique populaire, se préparait à prendre le train de 6 heures du matin vers le nord le lendemain matin après que l’Angleterre ait atteint la finale, son patron a contacté son ancien employé et lui a dit de ne pas entrer.

« C’est une période passionnante pour tout le monde en Angleterre et, si l’occasion se présentait, nous aurions encouragé la participation à un match de football aussi important », a-t-il ajouté. société expliquée réalisateur Charles Taylor, expliquant le passage au Daily Mail.

« Malheureusement, à cette occasion, notre employé a menti, prenant un jour de congé maladie pour assister au match de football du mercredi 7 juillet.

« C’était en violation de son contrat de travail et nous n’avions donc pas d’autre choix que de prendre les mesures appropriées.

Pourquoi n’a-t-elle pas simplement pris quelques jours de vacances ? – boohoo (@boohoo07221632) 8 juillet 2021

Audacieux de votre part de supposer que les patrons et la direction agissent de manière raisonnable lorsque les employés demandent à utiliser leurs droits à congé …… – Le secret de namjoon stan twt⁷🐨🌌 (@namjoons148iq) 9 juillet 2021

« En tant qu’entreprise, nous valorisons l’honnêteté et l’intégrité et nous ne tolérons aucun employé qui profite de nos politiques.

« Comme de nombreuses entreprises le feront à travers le comté, notre personnel aura congé lundi matin pour, espérons-le, se remettre de la célébration d’une victoire en Angleterre [in the final on Sunday]. »

Farooqi a affirmé qu’elle avait été franche avec ses anciens employeurs. « Ils ont dit qu’ils avaient vu que j’avais été au match, et j’ai été honnête sur la raison pour laquelle je l’ai fait », a-t-elle déclaré au Daily Telegraph.

#NinaFarooqi Je pense que ton patron était jaloux que tu aies le billet et pas lui – Shuiiz (@shuiizie) 9 juillet 2021

En tant que jeune femme qui a toujours l’œil en entrant dans un pub pour regarder le football, tout ce qui m’importe #NinaFarooqi l’histoire c’est pour une fois que c’est une nana qui a sorti un malade pour soutenir l’Angleterre – Allie Renison (@AllieRenison) 9 juillet 2021

« Mais je n’ai reçu aucune sympathie du tout et ils ont dit » c’est tout « . C’est leur appel et la conséquence de ce que j’ai fait.

« Il y a un peu de regret – personne ne veut se faire virer – mais j’aurais aussi détesté le regret d’avoir raté quelque chose. Je recommencerais. »

Selon son profil LinkedIn, Farooqi a une série d’emplois indépendants.

« C’est des émotions mitigées : nous sommes en finale, je suis toujours aussi haut, mais j’ai aussi perdu mon emploi », elle a ajouté.

Expliquant qu’il y avait « certainement pas » elle refuserait la chance d’assister au match avec son amie qui a remporté le tirage au sort, a poursuivi la photographe passionnée de football féminin : « Cela ne s’est pas produit depuis [Euro] 1996.

Nina, tu as peut-être perdu ton travail, mais tu as gagné le respect éternel de cet étranger sur Internet 🤝 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 – Dan (@Danthom03) 8 juillet 2021

« Je me souviens très bien d’avoir pleuré sur le canapé de ma mère quand Gareth Southgate a raté son penalty [in a semifinal defeat to Germany in 1996], et le fan de football en moi ne pouvait tout simplement pas le faire. Le football c’est ma vie. »

Dans un développement touchant, cependant, la perte de revenus de Farooqi pourrait bientôt être compensée par le nouveau travail indépendant qui semble lui avoir été offert après que la communauté du football féminin se soit ralliée à elle.

« Bénis son cœur – le football semble être sa passion de toujours », dit un sympathisant.

« Nina Farooqi, tu y vas fille – les emplois vont et viennent, les gens qui ont une passion sont extrêmement chanceux. J’espère que toute cette exposition vous apportera quelque chose de mieux. »

PENALITE MANQUÉE ❌ Gareth Southgate rate la première peine de mort subite. Avantage Allemagne.#Euro96Relivedpic.twitter.com/KbBM1LcQmL – ITV Football (@itvfootball) 28 mai 2020

Une page de collecte de fonds en ligne semble avoir été créée pour Farooqi alors que les nouvelles de son expérience ont été partagées par les médias nationaux.

« Elle a ‘tiré un malade’ pour regarder la victoire de l’Angleterre en demi-finale à Wembley et a été limogée après que son patron l’a vue célébrer à la télévision », il a dit, ciblant initialement 1 000 £ (environ 1 385 $).

« Aidons Nina à subvenir à ses besoins après avoir perdu son emploi, de la même manière qu’elle a soutenu les gars mercredi dernier. C’est le retour à la maison. »

Avec un peu de chance, elle pourrait même avoir des billets pour la finale contre l’Italie dimanche.