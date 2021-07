« Nous naviguerons là où la loi internationale le permet »: le Royaume-Uni déploiera en permanence des navires de guerre en mer de Chine méridionale au milieu des tensions régionales

Le Royaume-Uni a annoncé mardi qu’il déploierait en permanence deux navires de guerre dans les eaux entourant le Japon plus tard cette année avant le HMS ‘Reine Elizabeth’-a dirigé l’arrivée du groupe d’attaque du porte-avions au Japon.

« À la suite du déploiement inaugural du groupe d’intervention, le Royaume-Uni affectera en permanence deux navires dans la région à partir de la fin de l’année. Le ministre britannique de la Défense, Ben Wallace, a déclaré à Tokyo lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue japonais, Nobuo Kishi.

Nous respecterons la Chine et nous espérons que la Chine nous respectera. Nous naviguerons là où le droit international le permet.

Wallace a déclaré que les navires britanniques ne seront pas spécifiquement basés dans un port japonais mais patrouilleront dans les eaux environnantes.

Le Japon est un partenaire stratégique du Royaume-Uni et des États-Unis, participant à des exercices militaires conjoints et accueillant la plus grande concentration de troupes américaines en dehors de ses 50 États.

Le plus grand navire de guerre de la Royal Navy, le porte-avions « Queen Elizabeth », aux côtés de son groupe d’attaque britannique, doit arriver au Japon en septembre pour participer à des exercices conjoints avec les forces d’autodéfense de Tokyo. La décision, présentée par Kishi et Wallace mardi, est conçue pour contrer les activités territoriales de la Chine dans la région.

Le « Queen Elizabeth » est actuellement escorté par des destroyers, des frégates et des navires de soutien de la Royal Navy, ainsi que par des navires américains et néerlandais. On ne sait pas encore si ces pays rejoindront le Royaume-Uni dans un déploiement permanent dans la région.

La mer de Chine méridionale et les eaux voisines ont été le théâtre de tensions accrues entre Pékin, les pays voisins et les pays occidentaux.

La Chine est restée ferme sur sa souveraineté territoriale et ses droits maritimes en mer de Chine méridionale, accusant l’Occident de s’engager dans « extrêmement irresponsable » comportement et chercher à « provoquer délibérément la polémique ». Les pays occidentaux ont affirmé que l’argument territorial de la Chine en « neuf tirets » est « illicite » et ont fait valoir qu’ils protégeaient « le droit international des océans ».

Le déploiement récemment annoncé du Royaume-Uni dans la mer de Chine méridionale marque la deuxième fois au cours des derniers mois que le pays alimente les tensions en affirmant qu’il navigue dans les eaux territoriales « conformément au droit international ». En juin dernier, le ministère russe de la Défense avait tiré des coups de semonce sur le HMS « Defender » de la Royal Navy après avoir navigué dans la mer Noire pour une mission similaire. Alors que le Royaume-Uni a fait valoir que son entrée était justifiée, la Russie l’a qualifiée de « violation flagrante des normes internationales » et averti qu’il pourrait « provoquer un conflit grave ».

