Sans mentionner directement l’incident en Iran, Netanyahu n’a ménagé aucun mot pour avertir Téhéran, la qualifiant de plus grande menace à laquelle Israël est confronté au Moyen-Orient.

«L’Iran n’a jamais abandonné sa quête d’armes nucléaires et de missiles pour les délivrer. Et l’Iran appelle constamment et outrageusement à l’anéantissement d’Israël et travaille dans ce sens ». a déclaré le dirigeant israélien.

Je ne permettrai jamais à l’Iran d’obtenir la capacité nucléaire pour réaliser son objectif génocidaire d’éliminer Israël. Et Israël continuera de se défendre contre l’agression et le terrorisme de l’Iran.

Netanyahu s’est adressé à la presse aux côtés du secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, qui a assuré son hôte du soutien indéfectible de Washington au maintien de la suprématie militaire israélienne au Moyen-Orient. Les deux responsables ont évoqué Yom HaShoah, le jour du souvenir de l’Holocauste israélien qui a été célébré plus tôt en avril.

Dimanche, l’Iran a signalé un incident de panne de courant dans son installation d’enrichissement d’uranium à Natanz, le rejetant sur Israël. Les médias israéliens et américains ont déclaré que leurs sources avaient confirmé qu’il s’agissait du résultat d’une opération clandestine menée par l’agence de renseignement israélienne Mossad. Une cyber-opération offensive a provoqué une explosion au niveau de l’équipement de production d’électricité sur place, ont affirmé les médias. L’Iran n’a pas donné de détails sur les dégâts à Natanz.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Javad Zarif, a affirmé que l’acte de sabotage présumé visait à saper les négociations menées par l’UE à Vienne, où les États-Unis et l’Iran tentent de trouver un moyen de sauver l’accord nucléaire de 2015 entre l’Iran et les grandes puissances mondiales. L’accord visait à empêcher l’Iran d’atteindre un point à partir duquel il pourrait se précipiter vers la production d’une arme nucléaire. Téhéran a nié avoir jamais eu un programme militaire nucléaire, mais a accepté des restrictions sur son industrie nucléaire en échange de la levée des sanctions internationales et d’autres avantages.

Israël s’est vigoureusement opposé à l’accord en cours, mais n’a pas réussi à faire dérailler son scellement sous l’administration Obama. Donald Trump s’est rangé du côté d’Israël sur la question et s’est retiré de l’accord, connu sous le nom de JCPOA, en 2018, dans le cadre de sa politique de pression sur l’Iran avec des sanctions économiques paralysantes.

Téhéran a commencé à renier ses engagements au titre de l’accord un an plus tard, essayant de convaincre les signataires européens de l’aider à vaincre les sanctions unilatérales américaines. Les pourparlers à Vienne visent à ramener à la fois les États-Unis et l’Iran en conformité avec le JCPOA.

L’Iran, ancien allié israélien sous le régime soutenu par les États-Unis de Shah Mohammad Reza, est hostile à l’État juif depuis la révolution islamique de 1979. Il considère le gouvernement israélien comme un «Régime sioniste» occupant des territoires qui appartiennent de droit au peuple palestinien.

Les deux pays sont engagés dans une longue guerre par procuration en Syrie et ailleurs.

