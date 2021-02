La bête quotidienne

Arkansas Farmer: « J’ai juste essayé d’oublier » le meurtre et l’agression d’une infirmière

Un agriculteur de l'Arkansas accusé du meurtre et du viol d'une infirmière a déclaré lors d'un examen de santé mentale qu'après avoir tué la victime, il avait essayé de «jouer avec» son cadavre – puis est rentré chez lui, a dîné et «a juste essayé d'oublier ». La confession effrayante de Quake Lewellyn, 28 ans, est contenue dans une évaluation par un psychologue d'État qui a conclu qu'il était mentalement apte à subir son procès pour la mort de Sydney Sutherland, 25 ans, qui a disparu alors qu'il faisait du jogging en août. tout juste un flou », a déclaré Lewellyn au psychologue, selon un rapport obtenu par KARK.Le beau-père marié de trois personnes affirme que le jour de l'incident, il conduisait pour vérifier des puits et des rizières lorsqu'il a repéré Sutherland marchant dans un Selon son récit, il l'a dépassée, s'est retourné et l'a frappée avec son camion, incapable de la voir dans un nuage de poussière. Il prétend qu'il est allé voir si elle allait bien et pensait qu'elle était morte à ce moment-là. J'allais avoir des ennuis pour l'avoir renversée. Au lieu d'appeler le 911 pour obtenir son aide, il a dit qu'il avait mis son corps dans le hayon de son camion avec un oeil pour le cacher.Son récit prend alors un tour vraiment dépravé.Lewellyn a dit au psychologue qu'il s'était rendu dans une rizière pour enterrer Sutherland mais l'a d'abord déshabillée et «a essayé de la jouer un peu» – bien qu'il ait dit que ses avocats lui avaient conseillé de ne pas expliquer exactement ce qu'il avait fait. Il a creusé un trou et enterré Sutherland, puis a continué sa journée comme s'il n'avait pas pris De retour au travail, il a passé les deux à trois heures suivantes à vérifier les puits, est rentré chez lui, a soupé et s'est couché. «Il a rapporté qu'il n'avait dit à personne ce qui s'était passé et qu'il avait simplement essayé de l'oublier», a écrit le psychologue. Alors que la nouvelle de la disparition de Sutherland se propageait, le père de Lewellyn l'a appelé pour lui demander s'il l'avait vue et il a dit qu'il l'a vue sur la route. Il est allé au poste de police le lendemain pour signaler l'observation – «espérant toujours qu'il ne serait pas attrapé», dit le rapport – et a finalement décidé de se confesser. «Je savais que je ne l'avais pas tuée exprès», a-t-il dit au évaluateur. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il n'avait pas simplement appelé le 911, il a répondu: «Je ne sais pas … J'avais juste peur.» Les autorités ont accusé Lewellyn – qui est allée au même lycée que Sutherland mais prétend qu'il la connaissait à peine – de meurtre capital, enlèvement, abus de cadavre et viol.Sa femme a demandé le divorce depuis son arrestation.