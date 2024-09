Nous n’atteindrons jamais Mars si Kamala gagne – Musk — RT World News

Donald Trump « fait avancer les choses » tandis que son rival Kamala Harris n’a que « de belles paroles », a déclaré le magnat de la technologie

L’ancien président Donald Trump « faire un meilleur travail » Selon le milliardaire américain Elon Musk, Donald Trump est le prochain président des Etats-Unis à remplacer la vice-présidente actuelle Kamala Harris. Les propos de l’homme d’affaires font suite à un premier débat houleux entre les deux candidats mardi soir, organisé par la chaîne américaine ABC.

Dans un message sur X, Musk a déclaré que même si Harris « a dépassé les attentes de la plupart des gens » Dans son face-à-face avec Trump, elle manque encore de sa capacité à produire de vrais résultats.

« Quand il s’agit de faire avancer les choses, et pas seulement de prononcer de belles paroles, je crois fermement que Trump fera un bien meilleur travail », Musk a déclaré.

Il a dit que si Harris avait la capacité de « faire de grandes choses » elle l’aurait démontré lors de son mandat en tant que bras droit du président Joe Biden, comme « Biden se présente rarement au travail, donc c’est elle qui est déjà aux commandes. » Dans un autre article, il a expliqué que les États-Unis ont besoin de réformes gouvernementales importantes pour aller de l’avant et « permettre que de grandes choses soient faites », qui, selon lui, ne viendrait pas de Harris.

EN SAVOIR PLUS:

« Immigrés mangeurs de chiens », affrontements autour de l’Ukraine et jeu des reproches économiques : les points clés du débat Harris-Trump

« Nous n’atteindrons jamais Mars si Kamala gagne » conclu Elon Musk, bien connu pour ses investissements dans les voyages et la technologie spatiale.

Le débat de mardi a été largement considéré comme crucial pour l’issue de l’élection, les sondages annonçant actuellement une course serrée. Tout au long de l’événement, qui a duré plus de 90 minutes que prévu, Trump et Harris se sont affrontés sur des sujets de politique intérieure et étrangère, notamment le droit à l’avortement, l’immigration et les guerres commerciales. Les deux candidats se sont souvent interrompus et se sont mutuellement accusés de problèmes liés à l’économie américaine et au conflit ukrainien.

Musk a rejoint d’autres internautes en faisant remarquer que les animateurs du débat, les présentateurs d’ABC David Muir et Linsey Davis, semblaient injustes envers Trump. Un utilisateur de X s’est moqué des présentateurs pour avoir accordé trop d’attention à la vérification des faits de Trump et pas assez à celle de Kamala, tandis qu’un autre a critiqué l’ensemble du face-à-face comme « Un gang de trois contre Trump. »

EN SAVOIR PLUS:

Trump révèle ses plans pour Musk

Pendant ce temps, la campagne de Harris a défié Trump à un autre débat dans un courriel immédiatement après la confrontation de mardi, présentant apparemment l’événement comme une victoire pour le démocrate. Trump a déclaré à la presse qu’il « penser à » le défi, affirmant que Harris veut un match revanche parce que « elle n’a pas bien réussi » On ne sait pas encore si un autre débat aura lieu avant le jour du vote, le 5 novembre. Cependant, selon Reuters, Fox News a déjà proposé d’organiser un deuxième débat en octobre.