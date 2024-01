“Nous n’arrêterons pas de nous battre jusqu’à la victoire absolue”, déclare Netanyahu

Le ministre britannique des Affaires étrangères, Lord Cameron, a déclaré que les opérations anti-Houthi se poursuivraient après que la Royal Air Force britannique se soit jointe aux frappes aériennes américaines au Yémen pour la deuxième fois.

Quatre avions de combat britanniques ont largué des bombes à guidage de précision Paveway IV sur deux sites proches d’un aérodrome de Sanaa “utilisé pour permettre” des attaques des Houthis contre des navires, ont déclaré des responsables de la défense.

Lord Cameron a déclaré que les Houthis avaient lancé 12 attaques supplémentaires depuis la première série de frappes conjointes américano-britanniques le 11 janvier.

“Ce que nous avons fait encore une fois, c’est envoyer le message le plus clair possible selon lequel nous continuerons à dégrader leur capacité à mener ces attaques, tout en envoyant le message le plus clair possible que nous accompagnons nos paroles et nos avertissements par des actes”, a déclaré Lord Cameron.