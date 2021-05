Nous n’allons PAS rester les bras croisés pendant que vous nous CRIPLEZ – The Right Scoop

La vidéo de recrutement militaire réveillée absolument insensée présentant une caricature de manifestants libéraux et de mariages homosexuels et à peu près rien de militariste ou de martial n’est qu’un des nombreux dégâts de WOKE que l’armée de Biden publie.

Ils sont si ridicules et embarrassants, et ont été sauvagement si vicieusement et complètement en ligne, que les courageux dirigeants militaires ont dû fermer les commentaires sur YouTube.

Le représentant Dan Crenshaw, vétéran de guerre décoré et héros, explique que c’est un message clair de lui et de tous les autres vétérans (et du service actif qui ne peuvent pas le dire mais vous savez très bien qu’ils le pensent): SUFFISANT. TOI VOLONTÉ ARRÊTER.

J’espère que le message adressé aux dirigeants militaires est clair: nous n’allons pas rester les bras croisés alors que notre armée deviendra une autre institution paralysée par le politiquement correct réveillé. Plus de théorie raciale critique, plus de politique identitaire, plus de chasse aux sorcières politique. Nous en avons assez. https://t.co/H0ppSOUp0p – Dan Crenshaw (@DanCrenshawTX) 23 mai 2021

Nous n’allons pas laisser cet effort subversif pour saper notre armée afin d’affaiblir le pays pour une révolte marxiste encore plus agressive.

Nous ne le permettrons pas. Période.