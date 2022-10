“Nous n’allons pas nous arrêter” – Shaw Local

Environ 50 personnes opposées à un développement potentiel le long de Randall Road ont manifesté mardi devant la mairie de Carpentersville.

“Nous voulons que les gens soient conscients”, a déclaré Tom French, l’un des organisateurs de la manifestation. “Nous prévenons le conseil du village que nous n’allons pas nous arrêter.”

Les résidents s’opposent au développement potentiel de près de 90 acres à l’angle sud-est des routes Randall et Binnie dans une zone non constituée en société entre Carpentersville et West Dundee.

Une autre manifestation est prévue à 13 h samedi sur les routes Randall et Binnie.

Bien qu’aucun plan officiel n’ait été soumis, un plan conceptuel présenté aux responsables du village en septembre montrait des plans pour construire trois entrepôts totalisant 1 million de pieds carrés sur la propriété. Le promoteur, US Capital Development, basé au Missouri, a également inclus un parking pouvant accueillir jusqu’à 300 camions dans le plan conceptuel.

Plus de 200 résidents ont assisté à la réunion de septembre et ont continué à protester contre le développement potentiel.

Mardi, les manifestants ont réitéré leurs inquiétudes quant au fait qu’un développement d’entrepôt entraînerait davantage de trafic de camions sur une route Randall déjà très fréquentée. D’autres se sont dits préoccupés par le bruit et la pollution potentiels d’un plus grand nombre de camions.

Une proposition similaire de développement sur la propriété l’année dernière n’a pas été présentée aux administrateurs de West Dundee. Les responsables du village ont refusé de le soumettre aux administrateurs pour examen, affirmant que la proposition ne correspondait pas aux utilisations commerciales et résidentielles environnantes.

“Cela revient aux maisons”, a déclaré Michelle Kingsbury, qui vit près de Binnie Road. “Ce n’est pas une bonne utilisation pour la propriété.”

Les responsables de Carpentersville ont refusé de commenter la manifestation de mardi. Mais ils ont réfuté les affirmations selon lesquelles une réunion du conseil d’administration du village mardi aurait été annulée en raison de la manifestation.

Le président du village, John Skillman, a déclaré que la réunion avait été annulée parce que lui et un autre membre du conseil du village ne pouvaient pas y assister.

Le directeur du village, Eric Johnson, a ajouté qu’aucun point à l’ordre du jour ne pouvait attendre la prochaine réunion du conseil d’administration. Une réunion de la commission du plan prévue jeudi a également été annulée en raison d’un manque de points à l’ordre du jour, a déclaré Johnson.

“Nous réitérons simplement que rien n’a été déposé et qu’aucune décision n’a été prise”, a déclaré Johnson mardi, faisant référence au développement potentiel.

Skillman a également déclaré qu’il ne s’attend pas à ce que des plans officiels soient soumis avant la nouvelle année.

