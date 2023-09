« Nous n’allons pas céder » : la réunion publique de Hamilton sur le développement des terres de la ceinture de verdure s’échauffe

Sous un ciel sombre, des centaines d’habitants de Hamilton se sont rassemblés dans un centre communautaire, prêts à se prononcer sur la décision controversée du gouvernement Ford de retirer des terres de la Ceinture de verdure de l’Ontario.

Ils ont rempli l’auditorium de 470 places mercredi soir, beaucoup portant des pancartes « Ne touchez pas à la ceinture verte » et prêts à exprimer leur opposition.

L’urbaniste en chef de la ville, Steve Robichaud, a reconnu dès la scène à quel point les terrains en développement sur Book Road, White Church Road et Fifty Road sont impopulaires à Hamilton. Un nombre important de résidents n’en veulent pas, et le maire, le conseil municipal ou le personnel non plus, a-t-il déclaré.

Mais, a déclaré Robichaud, le but de la réunion n’était pas de débattre de la question de savoir si le terrain devait ou non être retiré. Il s’agissait pour la ville de recueillir des commentaires sur les avantages communautaires que le personnel devrait réclamer alors qu’il entame à contrecœur des négociations avec les constructeurs et les propriétaires fonciers, par l’intermédiaire d’un facilitateur provincial.

Le personnel municipal a demandé l’avis du public sur les avantages communautaires qu’il aimerait voir incorporés au développement de trois parcelles de terrain. (Samantha Beattie/CBC)

Les avantages pour la communauté pourraient obliger les promoteurs à inclure une réserve écologique, des logements abordables ou des sources d’énergie renouvelables dans leurs lotissements. La province n’a fourni aucun « livre de règles » sur ce que les municipalités peuvent demander, a déclaré Robichaud.

« Oui, cela se fait sous protestation et oui, la province détient toutes les cartes », a-t-il déclaré.

« Nous, en tant que personnel, en tant que conseil et public, sommes aux prises avec ce processus et son déroulement. Mais comme l’a indiqué le premier ministre, ils ne reviendront pas sur cette décision. »

Le ministre s’attend à ce que la construction commence d’ici 2025

Le nouveau ministre du Logement de l’Ontario, Paul Calandra, a déclaré plus tôt mercredi que le développement se poursuivrait sur 14 sites retirés de la Ceinture de verdure, dont trois à Hamilton et deux à Grimsby. Il a déclaré qu’il s’attend à ce que la construction de ces sites démarre d’ici 2025.

Dans le même temps, a déclaré Calandra, il procédera également à un examen plus large de toutes les terres protégées, suggérant que davantage de zones pourraient être ouvertes à la construction de logements.

Pour certains résidents, il était trop tôt pour accepter que le développement se produise réellement sur les trois sites ruraux de Hamilton. Au cours d’une séance de questions-réponses avec le personnel, les habitants ont appelé la ville à lutter contre la suppression des terres devant les tribunaux, à utiliser des tactiques dilatoires pour prolonger le processus d’approbation ou à abandonner complètement les négociations.

La salle était remplie et pas moins de 200 autres personnes ont été refoulées. (Samantha Beattie/CBC)

« Je ne vois aucun avantage que nous allons récolter en poursuivant ce processus de facilitation », a déclaré Lucia Iannantuono, candidate du Parti Vert lors de la dernière élection partielle provinciale. « Qu’est-ce qui nous empêche de dire : ‘C’est une imposture ?' »

Patrick Antila, résident de Hamilton, a exprimé son opinion sur le premier ministre Doug Ford.

« La raison pour laquelle il nous domine tous, c’est parce qu’il s’en fiche, il s’en fiche de ce que nous pensons », a déclaré Antila. « Nous n’allons pas céder tant que la Ceinture de verdure ne sera pas développée. »

Un propriétaire foncier de la Ceinture de verdure déclare que le processus ontarien n’est pas équitable

Robichaud a déclaré qu’il valait mieux que le personnel garantisse certains avantages à la communauté plutôt que de s’en aller et de ne rien retirer du développement.

Que la Ville parvienne ou non à une entente avec les promoteurs, le ministre du Logement a le pouvoir de prendre un arrêté ministériel de zonage (MZO) pour permettre la poursuite du développement, a déclaré Robichaud. Cette ordonnance annule toutes les lois municipales, y compris les restrictions de logement existantes sur les terrains de Book Road et de White Church en raison du bruit de l’aéroport voisin.

Le ministre n’a pas non plus à approuver les bénéfices communautaires, a déclaré Robichaud.

« J’espère cependant que s’il y avait un accord entre le propriétaire foncier et la municipalité, ils le respecteraient », a-t-il déclaré.

Certains propriétaires fonciers des terres de la Ceinture de verdure étaient présents à la réunion publique, notamment l’agriculteur et vétérinaire Tom Nugent.

Il a déclaré au personnel municipal que des erreurs avaient été commises lors de la création de la ceinture de verdure en 2005. Son terrain à côté de Twenty Road a été ajouté alors qu’il était impropre à l’agriculture et déjà connecté aux infrastructures de la ville, a-t-il déclaré.

« Maintenant, le gouvernement Ford ne corrige pas cette erreur, mais favorise les riches promoteurs qui ont récemment acheté des terrains dans la Ceinture de verdure », a écrit Nugent dans un dépliant qu’il a distribué aux membres de l’auditoire. « S’il vous plaît, défendez la démocratie et la responsabilité… et corrigez enfin cette erreur. »