Nous n’aimons pas «tuer des animaux», déclare un ancien agent de conservation de la Colombie-Britannique

Lorsque vous travaillez comme agent de conservation, assumer le rôle de faucheuse vient avec le territoire.

« Le travail est parfois intéressant et gratifiant, mais ce n’est certainement pas pour tout le monde », a déclaré Peter Pauwels, qui a pris sa retraite à la fin juin après 30 ans avec le BC Conservation Officer Service basé dans le Grand Victoria.

« Nous devons faire beaucoup de choses désagréables dans ce travail. Le nombre d’animaux que j’ai dû tuer est stupéfiant. Ce n’est jamais facile et cela coûte cher. Pour le meilleur ou pour le pire à certains égards, nous sommes l’outil de mise à mort de la société.

L’un des défis auxquels Pauwels a dû faire face et qui a considérablement augmenté au fil des ans est le nombre de personnes qui utilisent les médias sociaux pour diffuser de la désinformation.

“Ce qui est particulièrement troublant, c’est le nombre de personnes qui pensent que les agents de conservation aiment tuer des animaux”, a-t-il déclaré.

Pauwels a déclaré que les gens ont droit à leur opinion, mais c’est une “chose méprisable à dire”.

Il a ajouté dans ses 30 années de travail. Il n’a jamais rencontré d’agent de conservation qui apprécie cette partie du travail.

« Lorsque nous tuons des animaux, il y a une raison valable à cela. J’avais l’habitude de faire beaucoup de médias, de presse écrite, de télévision et de radio, mais j’ai arrêté il y a quelques années à cause de toute la négativité », a-t-il déclaré.

“Les agents de conservation qui restent en poste sont des professionnels dévoués et travailleurs qui doivent être traités avec respect car ils ont un travail difficile à faire.”

Pauwels a déclaré qu’il aimerait voir plus d’officiers embauchés lorsqu’on lui a demandé quelles améliorations il recommanderait d’aller de l’avant.

« Il y a de nombreux endroits dans la province qui manquent de personnel et les agents s’épuisent », a-t-il dit. « Nous sommes tout simplement responsables de trop de choses. Le mandat des commandants est devenu si vaste qu’il est de plus en plus difficile de répondre aux attentes du public sans plus d’officiers.

Le coordinateur communautaire de Wild Wise Sooke, Sam Webb, a déclaré que Pauwels avait joué un rôle déterminant en aidant l’organisation dans son travail. Wild Wise se consacre à éduquer les gens sur la coexistence avec la faune et s’est étendu d’East Sooke pour inclure Metchosin, Shirley et Otter Point.

“J’aime Peter et je respecte beaucoup son travail”, a déclaré Webb. “Wild Wise ne serait rien sans Peter, et nous sommes tristes de le voir partir. Notre fondation lui doit beaucoup. Son accent a toujours été sur l’éducation; nous sommes reconnaissants de son soutien. Le travail des agents de conservation est inestimable pour protéger les personnes et la faune.

Dana Livingstone, la fondatrice du groupe de bénévoles Wildlife Advocates Collective à East Sooke, a également fait l’éloge de Pauwels.

« J’ai toujours admiré la passion, le dévouement et la compassion qu’il apporte à son travail », a-t-elle déclaré. “Peter se soucie de chaque appel qu’il a pris et a sauvé tant d’animaux sauvages, petits et grands. Nous avons besoin de plus de commandants comme Peter sur le terrain, et il nous manquera.

Livingstone a été témoin de nombreux exemples de la façon dont Pauwels était toujours prêt à faire tout ce qu’il pouvait pour aider les animaux sauvages blessés.

Elle se souvient d’un incident dans la région de Rockland à Victoria où un gros mâle avait un piège à rats attaché à sa langue. Pauwels a traqué le cerf, l’a tranquillisé, a enlevé le piège et a relâché l’animal. Livingstone a également été ému par le temps que Pauwels a consacré à une autre occasion pour essayer de retrouver une biche blessée.

“Cela montre le dévouement de Peter et sa volonté de faire un effort supplémentaire”, a-t-elle déclaré.

Pauwels est actuellement consultant sur le terrain, surveillant la sécurité de la faune dans le nord de la Colombie-Britannique

« Je ne suis pas encore prêt pour le terrain de golf. J’explore de nombreuses opportunités liées à la faune et à l’application de la loi.

