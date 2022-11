“Nous n’agissons pas assez rapidement”: l’ancien conseiller d’Obama sur la COP27

La conférence sur le climat COP27 représente une opportunité pour aller de l’avant, mais une intensification significative des efforts sera nécessaire dans les années à venir, selon un ancien assistant spécial du président Barack Obama.

S’exprimant lors du Forum sur l’avenir durable de CNBC la semaine dernière, on a demandé à Alice Hill si elle était optimiste ou très préoccupée par le rythme du changement.

“Très inquiets – nous n’agissons pas assez rapidement, et les impacts et le danger [are] … dépassant nos efforts”, a déclaré Hill, qui est maintenant chercheur principal en énergie au Council on Foreign Relations, à Steve Sedgwick de CNBC.

La COP27, qui se tient à Charm el-Cheikh, en Égypte, se déroule à un moment de forte volatilité mondiale. La guerre, les défis économiques et la pandémie de Covid-19 jettent tous une longue ombre sur ses débats.

Au cours de son entretien avec CNBC, il a été expliqué à Hill que le changement climatique glissait souvent dans l’ordre hiérarchique par rapport à d’autres défis et événements mondiaux.

C’était un point de vue sur lequel elle semblait s’aligner. “Le changement climatique a souffert du problème que j’ai appris à la Maison Blanche”, a-t-elle déclaré.

“Quand je travaillais à la Maison Blanche, [it] Il est rapidement devenu évident que l’urgent prendrait le pas sur l’important”, a-t-elle ajouté. “Bien sûr, le changement climatique est désormais urgent”.