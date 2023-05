"Nous n’accepterons pas": L’Inde et l’Australie s’engagent à agir contre le vandalisme dans les temples

Le Premier ministre Narendra Modi a eu aujourd’hui des entretiens approfondis avec son homologue australien Anthony Albanese, visant à renforcer les liens entre les deux pays dans les domaines des énergies renouvelables, du commerce et de la défense. Le Premier ministre Modi a déclaré que les deux dirigeants avaient également évoqué les incidents de vandalisme de temples en Australie.

« Le Premier ministre Anthony Albanese et moi avons par le passé discuté de la question de l’attaque contre des temples en Australie et des activités des éléments séparatistes. Nous avons également discuté de la question aujourd’hui », a déclaré le Premier ministre Modi.

Il a déclaré que le Premier ministre australien l’avait assuré d’une action stricte contre ceux qui se livrent à un tel vandalisme.

« Nous n’accepterons aucun élément qui nuise aux liens amicaux et chaleureux entre l’Inde et l’Australie par leurs actions ou leurs pensées. Le Premier ministre Albanese m’a assuré une fois de plus aujourd’hui qu’il prendra également des mesures strictes contre de tels éléments à l’avenir », a-t-il déclaré. .

En mars, un important temple hindou de Brisbane, le temple Shree Laxmi Narayan, a été attaqué par des partisans pro-Khalistan. Il s’agit du quatrième acte de vandalisme contre des temples hindous en deux mois en Australie.

Le 16 janvier, le temple Shri Shiva Vishnu à Carrum Downs en Australie a été vandalisé avec des graffitis anti-hindous.

Le 12 janvier, le BAPS Swaminarayan Mandir à Mill Park en Australie a été maculé de graffitis anti-indiens et anti-hindous. Le temple a été vandalisé par des éléments anti-indiens avec des slogans anti-indiens écrits sur les murs du temple, situé dans la banlieue de Mill Park, a rapporté The Australia Today.

Avant les pourparlers, le Premier ministre Modi a reçu une garde d’honneur de cérémonie à la Maison de l’Amirauté à Sydney.

Les pourparlers ont eu lieu un jour après que le Premier ministre Modi s’est adressé à la communauté indienne lors d’un rassemblement à Sydney auquel ont également participé des Albanais.