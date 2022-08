«Nous méritons tous d’être traités avec respect»: le maire par intérim adresse des commentaires de colère au conseil de Kelowna

Les commentaires du public sur un projet de développement de maisons en rangée sur Boynton Place ont incité le maire par intérim Charlie Hodge à faire quelques commentaires.

Lors de la réunion de mardi soir (23 août), le conseil étudiait une demande de Meridian Developments pour un projet de trois bâtiments et de quatre étages au 630 Boynton.

Plusieurs personnes ont fait des commentaires se moquant du développeur, un individu l’appelant un “argumentaire de vente de boule de graisse”.

“J’ai été vraiment surpris par la diffamation et les attaques perpétrées par certaines personnes dans le public, c’est faux”, a déclaré Hodge. “Je me sentais mal à l’aise car en tant que maire par intérim ce soir, mon rôle est de maintenir et de permettre au public de s’exprimer. Mais je ne voudrais certainement pas que tu me parles comme ça en face si je n’étais pas dans la salle du conseil parce que j’aurais probablement une vision différente des choses.

D’autres orateurs ont également fortement critiqué le personnel du conseil et de la ville pour avoir même envisagé le projet. Beaucoup étaient mécontents de la taille du projet qui sera construit contre Knox Mountain.

“Ils essaient de construire trois centres H2O empilés à deux à proximité”, a déclaré Murray Porubanec, qui vit à Boynton. “Peu importe le nombre de fenêtres et de balcons que vous mettez dessus, on dirait que le Titanic s’est écrasé sur le flanc de Knox Mountain.”

Meridian a retiré sa candidature en juillet pour apporter des modifications au projet après que les résidents ont exprimé leurs inquiétudes.

« Nous avons passé d’innombrables heures à rencontrer et à discuter avec les résidents, allant au-delà de ce qui est requis pour un écart de zonage », a déclaré Carl Miller, PDG de Meridian. “Nous étions heureux de le faire parce que nous voulons être un bon voisin.”

Le résident Wesley Shields a fait remarquer au conseil que même le personnel de la ville a attribué à la conception et à l’apparence du projet «une note C +».

« Si c’est le mieux que nous puissions faire dans le cadre de ce projet pour la plus belle ville du Canada, nous avons un problème avec cela », a-t-il déclaré.

Shields a encouragé le conseil à revoir ce que le personnel a proposé. D’autres préoccupations concernaient l’accès aux sentiers de Knox Mountain, les espaces verts, le stationnement dans la rue et l’augmentation de la circulation.

Plusieurs personnes se sont prononcées en faveur du développement en notant un besoin de logements abordables dans la ville.

Le Conseil a voté 6-2 en faveur du projet, avec Hodge and Coun. Brad Sieben contre. Le maire Colin Basran s’est excusé de la discussion et du vote car il habite à côté du développement proposé.

“Nous avons entendu des gens en colère et bouleversés qui ont le droit d’être bouleversés, c’est leur propriété”, a déclaré Hodge. “J’espère qu’à l’avenir, ils réfléchiront un peu avant de parler… parce que nous avons tous le droit d’être traités avec respect.”

