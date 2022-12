“Nous méritons d’être là où nous sommes”

Les stars de Newcastle, Dan Burn et Sean Longstaff, sont convaincues que le club peut conserver sa forme époustouflante et livrer un premier trophée national depuis 1955.

Les Magpies occupent actuellement la troisième place du classement de la Premier League après avoir remporté cinq matchs consécutifs de haut vol avant la pause de la Coupe du monde.

Getty Le défenseur polyvalent Burn est un joueur clé pour Newcastle depuis son arrivée en janvier

Getty Longstaff a été un pilier au milieu de terrain sous Eddie Howe cette saison

Incroyablement, l’équipe d’Eddie Howe – qui était dans une bataille de relégation à cette époque l’année dernière – n’a perdu qu’une seule fois en championnat.

Cela s’est produit contre Liverpool lorsque Fabio Carvalho a marqué un vainqueur controversé de dernière minute fin août.

Newcastle, qui n’a pas remporté de trophée national majeur depuis sa victoire en FA Cup en 1955, est également en quart de finale de la Coupe Carabao après avoir battu Bournemouth en milieu de semaine.

Ils affronteront les adversaires du Boxing Day Leicester – qui est EXCLUSIVEMENT en direct sur talkSPORT – pour une place en demi-finale.

S’exprimant avant leur affrontement contre les Foxes, le couple Magpies Burn et Longstaff s’est entretenu avec Jim White de talkSPORT pour discuter de leur saison jusqu’à présent et de leurs espoirs pour le reste de la campagne.

Jetez un œil ci-dessous à ce que les deux gars de Geordie avaient à dire.

Getty L’équipe de Howe occupe actuellement la troisième place du classement de la Premier League

Sur la coupe du monde qui arrive au mauvais moment

Brûler: “Je pense que si vous aviez demandé à la majorité des gars, nous aurions probablement voulu craquer tout de suite et jouer jusqu’au bout parce que nous avions beaucoup d’élan.

“Mais c’était agréable de faire une pause avec la famille et de la passer avec mes enfants.”

Bâton long: “Je pense que c’est un peu les deux, nous avons eu quelques bosses et contusions et avons également eu des joueurs importants.

“Donc, cela leur a donné une chance de se remettre en forme et les faire revenir ne fera que renforcer notre équipe et notre équipe et je pense que plus nous aurons de corps parmi lesquels choisir, cela nous aidera à long terme.”

Sur la cruauté de Newcastle devant le but avant la pause

Brûler: « Je pense que c’est une mentalité différente que nous avons cette saison. Je pense que la saison dernière, nous étions uniquement concentrés sur le fait de rester debout par tous les moyens.

«Mais cette saison, la philosophie a un peu changé, la façon dont nous jouons, gagner devient aussi un peu une habitude – tout comme perdre.

“Mais c’est positif à la minute, nous entrons dans des matchs en croyant que nous sommes la meilleure équipe et que nous allons prendre des points.”

Getty Burn est convaincu que Newcastle peut continuer sa forme dans la seconde moitié de la saison

Newcastle a-t-il oublié comment perdre ?

Bâton long: « Pour être honnête, je pense que nous avons fait – surtout moi – assez de défaites ces deux dernières années !

“Je pense que c’est juste l’un d’entre eux où nous essayons juste d’oublier ce qui s’est passé dans le passé, mais nous ne tenons pas non plus pour acquis la victoire, car nous savons à quel point c’est difficile, surtout en Premier League.

“Chaque match est si difficile, et nous avons eu la chance d’obtenir des résultats et nous avons les joueurs et l’équipe pour, espérons-le, le maintenir.

“Je pense qu’en entrant dans la prochaine série de jeux, nous voulons continuer là où nous nous sommes arrêtés et j’espère que nous pourrons le faire.”

Qu’est-ce qu’un Newcastle florissant signifie pour la ville ?

Brûler: « C’est tout. Je pense que c’est le cœur de la ville, quand je parle aux gens, quand j’ai joué avec eux dans d’autres clubs, ils ne réalisent pas à quel point le club est important pour la ville.

“Tout le monde travaille toute la semaine juste pour aller voir le match du samedi, et je pense que c’est un endroit vraiment positif pour être là à la minute.

“Pas seulement en tant que joueurs et membres du personnel, mais lorsque nous parlons aux gens, lorsque nous sommes à l’extérieur et autour de la ville, à quel point ils nous aiment.

“Comme ils sont heureux depuis que tout s’est passé avec la prise de contrôle, c’est un endroit heureux.”

Getty Les Magpies ont réservé leur place en quart de finale de la Coupe Carabao en milieu de semaine

Sur la fierté de porter le maillot Newcastle

Bâton long: “Je pense que pour moi, j’ai des membres de ma famille qui sont détenteurs d’abonnements et qui assistent aux matchs depuis 15-20 ans, le fait que je puisse maintenant être l’un des joueurs qui les représente est vraiment spécial.

«Je pense qu’étant d’ici, les gens de l’extérieur ne réalisent pas à quel point l’endroit est passionné tant que vous n’en faites pas partie ou que vous n’y avez pas grandi.

“Cela ne vous frappe pas autant que d’être d’ici, nous sommes tous les deux dans une position privilégiée et nous ne le tenons pas pour acquis, nous voulons juste continuer à gagner et continuer à rendre les gens heureux que nous ‘ je joue pour.

Brûler: “Quand tu grandis, tu tombes amoureux du foot, je suis quand même venu voir quand Sir Bobby [Robson] était gérant.

«Et juste en sachant que vous pouvez emmener ça sur le terrain, je me trouve, je ne dirais pas émotif comme bouleversé dans les jeux, je pense que tout signifie un peu plus.

“Surtout dans les matchs à domicile, jouer devant le public local et j’ai probablement besoin d’apprendre à contrôler un peu mieux mes émotions parfois !

“Mais je pense que c’est juste la passion que vous ressentez, que vous représentez votre famille et vos amis et tous ceux que vous connaissez qui sont des fans de Newcastle.”

Getty Longstaff est passé par l’académie de St James’ Park

Sur Newcastle étant en dehors des prétendants au titre

Brûler: « Les questions sont de plus en plus dures ! J’ai l’impression d’esquiver beaucoup de questions comme celle-ci, parce que vous ne voulez pas porter la poisse.

“Je pense que les prétendants au titre le poussent, mais je pense que la mentalité avec laquelle nous avons attaqué cette saison, nous sommes troisièmes pour une raison.

“Beaucoup de travail acharné a été fourni par tout le monde au club, le personnel et les joueurs, l’attitude avec laquelle les gars entrent tous les jours et la façon dont nous nous entraînons, nous méritons pleinement d’être dans la position que nous sommes .

“Donc, si nous pouvons prendre cette pause et travailler sur des choses qui ne se sont pas si bien passées et attaquer la seconde moitié de la saison exactement de la même manière, il n’y a aucune raison pour que nous ne puissions pas terminer dans la position où nous sommes. maintenant.”

Sur Newcastle terminant dans le top six après avoir fait un pari caritatif de 1 000 £ avec Simon Jordan qu’ils le feraient

Brûler: “Nous le ferons ou nous vous enverrons 500 £ chacun !”

Bâton long: « Il peut vous envoyer 700 £, je vous enverrai 300 £ !

“Nous n’avons jamais été aussi bien équipés pour pousser correctement quelque chose, les signatures que nous avons faites ont été vraiment, vraiment bonnes, et cela remonte à la saison dernière lorsque nous avons fait venir Burn et [Kieran] Trippier.

“Quand vous apportez une vraie qualité comme ça et que vous y ajoutez un Bruno [Guimaraes] et Sven [Botmas] et alex [Isak] en été.

“Je pense que nous améliorons lentement l’équipe et avec le manager qui rend encore meilleurs les joueurs qui étaient déjà là, je pense que nous avons tellement d’élan et nous voulons juste le garder et j’espère que votre pari sera fait pour vous.”

Getty Longstaff est apparu dans les 15 matchs de haut vol de Newcastle ce trimestre

Newcastle est-il prêt à enfin remporter un trophée national ?

Brûler: “Ouais. Je pense que nous sommes prêts depuis 50 ans. Juste pour les fans, je pense, nous avons quelques finales à la fin des années 1990 et pour une base de fans de continuer à soutenir l’équipe comme ils le font quand il n’y a pas eu autant d’argenterie qu’il aurait dû y en avoir, je pense que c’est le testament pour eux.

“Nous voulons juste redonner, et je pense qu’il y a eu un vrai changement de mentalité cette saison à propos des coupes, j’ai déjà joué dans des clubs où c’était secondaire, vous vous concentrez juste sur le fait de rester dans la ligue ou d’obtenir un meilleur position de ligue.

“Mais nous avons une vraie mentalité cette année que chaque match auquel nous participons, nous allons le gagner et attaquer, et cela inclut les matchs de coupe.

“C’est incroyable d’être dans le [Carabao Cup] quart de finale.”

Y a-t-il un grand voyage à faire pour Newcastle après la prise de contrôle ?

Bâton long: “Ouais, je pense que le voyage sera énorme, nous n’en sommes qu’au début et essayons de jeter les bases d’un succès futur.

« Il ne fait aucun doute que les propriétaires mettent en place dans les coulisses ce que tout le monde ne voit pas.

« Ils se préparent pour une longue période de succès, et je pense que moi et les autres gars essayons juste d’en faire partie aussi longtemps que possible !

“Il n’y a aucun doute sur ce qu’ils font, je pense surtout à l’avenir, le club va être énorme, et en tant que joueur, ce sera génial de revenir dans de nombreuses années et de voir où en est le club.

“Et c’est vraiment, vraiment excitant pour les fans.”

Brûler: “Je pense que c’est aussi dans tous les domaines du club, je sais que nous avons fait des progrès avec les gars que nous avons amenés.

“Mais je pense que le club dans son ensemble, tout commence à être amélioré et au niveau où nous aspirons à être.

“Quand je suis arrivé pour la première fois, [club directors] Amandine [Staveley] et Mehrdad [Ghodoussi] étaient sur le terrain d’entraînement tous les jours, des mains sur lesquelles je n’ai pas vu beaucoup de propriétaires faire, et un grand crédit doit leur revenir.

Getty Newcastle n’a pas perdu de match de haut niveau depuis fin août

Prêt à affronter Leicester le lendemain de Noël ?

Brûler: “Ouais absolument. Comme je l’ai dit, nous avons pris ce temps pour regarder la première moitié de la saison et les choses que nous avons bien faites et les choses que nous devons améliorer.

«Nous les mettons en pratique, le match de Bournemouth nous a probablement bien préparés pour essayer ce match le lendemain de Noël.

“Leicester a eu un bon résultat en milieu de semaine et ils seront partants, mais nous voulons juste continuer et reprendre notre élan.”

Bâton long: “C’est un autre grand match, chaque match va être difficile, Leicester est une bonne équipe, ils sont en bonne forme, nous sommes tous les deux en forme avant la fin de la ligue.

“Je pense que ça va être un match difficile, je sais qu’ils sont de bonne qualité, mais nous entrons maintenant dans des matchs en sachant que les équipes vont être vraiment fatiguées de nous et de ce que nous pouvons leur faire.

“Ce sera un match difficile, mais nous attendons avec impatience et espérons garder le rythme.”