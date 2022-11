“Nous méritions clairement une victoire” – L’entraîneur sud-coréen Sergio Costa exprime sa déception après sa défaite face au Ghana

L’entraîneur adjoint de la Corée du Sud, Sergio Costa, a déclaré que la défaite 3-2 de lundi contre le Ghana était un résultat injuste pour l’équipe asiatique, dont la campagne de Coupe du monde est au point mort avec l’équipe enracinée au bas du groupe H.

Le doublé de Cho Gue-sung n’a pas suffi à la Corée du Sud pour effectuer un retour contre le Ghana dans un match où les Coréens ont dominé les échanges d’ouverture mais ont payé le prix de leurs erreurs.

La Corée du Sud a un point sur un match nul et vierge avec l’Uruguay et elle doit battre le Portugal lors du dernier match de groupe de vendredi pour avoir un espoir d’atteindre les 16 derniers. Le Portugal et l’Uruguay se rencontreront plus tard lundi.

Costa s’est adressé à la conférence de presse d’après-match après que l’entraîneur-chef Paulo Bento ait reçu un carton rouge pour ses protestations dans la dernière minute du match lorsque l’arbitre a sifflé avec la Corée du Sud sur le point de prendre un corner.

« Dans les 25 premières minutes, nous avons pu contrôler le jeu avec une possession de balle qui était très bonne. Nous avons fait de bonnes passes et rempli notre stratégie pour le match. Après le premier but, les choses ont changé jusqu’à la fin de la première mi-temps », a déclaré Costa.

« À ce moment-là, nous avons perdu le contrôle. La deuxième mi-temps était totalement différente – nous avions le contrôle, la possession du ballon et nous nous créions des occasions de marquer.

« Le résultat est totalement injuste. Même une égalité n’aurait pas été juste. Nous méritions clairement une victoire… comptez sur nous pour le prochain match.

Les joueurs sud-coréens semblaient découragés après le match alors qu’ils tombaient au sol, tandis que le capitaine et joueur clé Son Heung-min était en larmes.

Interrogé sur leur réaction, Costa a déclaré: «La réaction est celle d’un groupe qui a ressenti un manque d’équité à la fin. Il est normal que quelqu’un (réagisse de cette façon quand) il a fait tout ce qu’il pouvait pour gagner mais n’a pas pu le faire.

“Je pense que nous devrions être tristes et avoir un sentiment d’absence de justice, mais nous devons également être très fiers d’avoir tout donné sur le terrain.”

Le carton rouge de Bento signifie que les Portugais ne seront pas sur la ligne de touche lorsque la Corée du Sud affrontera son pays natal, dirigé par Cristiano Ronaldo.

“Il ne sera pas présent le jour du match et ce sera une perte pour nous car c’est un grand entraîneur… mais cela nous permettra de nous améliorer, d’être unis et de rassembler toutes nos énergies”, a ajouté l’entraîneur adjoint. .

