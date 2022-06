Nous maintenons notre note 2 sur Ford après que son directeur financier a partagé ses perspectives à court terme

Ford (F) a déclaré mercredi que la demande des consommateurs pour ses nouvelles voitures reste « très robuste », tout en reconnaissant que les perturbations de la chaîne d’approvisionnement dues aux blocages en Chine et à la hausse des coûts des matières premières restent des défis majeurs. Le constructeur automobile a pris des commandes pour plus de 300 000 véhicules dans sa gamme, a déclaré le directeur financier de Ford, John Lawler, aux analystes lors d’une conférence de l’industrie automobile organisée par la Deutsche Bank. Mais la société n’a pas été en mesure de répondre à cette forte demande en raison de la pénurie continue de puces à semi-conducteurs. Lawler a également expliqué que Ford a augmenté les prix de la plupart des véhicules autant que possible à court terme pour compenser l’inflation. Un domaine qui peut encore augmenter les prix est celui de ses véhicules électriques, a déclaré Lawler, mais la direction supplémentaire serait très prudente et tiendrait compte des prix des concurrents (le principal facteur) et de ce que le consommateur peut se permettre (le deuxième facteur le plus important). Une autre préoccupation potentielle est l’activité de crédit de Ford, qui commence à voir une augmentation des impayés. L’opinion de Lawler est que l’augmentation est davantage un retour à la moyenne après une période de très faibles impayés à partir de 2021. Pourtant, c’est quelque chose que nous devrons surveiller de près. Cela pourrait très bien être un indicateur avancé de la destruction de la demande que la Réserve fédérale tente activement de provoquer afin de contenir l’inflation. Il n’y a eu aucun changement dans les prévisions de la direction et la société continue de viser une marge EBIT ajustée de 8 à 10 % d’ici 2026. Concernant la possibilité d’une récession, Lawler a souligné que Ford est une société différente aujourd’hui que lors des récessions précédentes. Dans le passé, Ford aurait un inventaire complet et aurait besoin d’offrir des incitations élevées pour déplacer ces voitures. Les goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement ont forcé Ford à rester très maigre sur les stocks, et avec ce grand nombre de commandes, il n’aura pas besoin de réduire les prix. L’essentiel : Les commentaires de Lawler nous donnent confiance dans le fait que la direction navigue dans un environnement difficile et maintient notre conviction à long terme dans l’entreprise. À 6,3 fois les bénéfices de l’exercice 2022 et 5,7 fois les estimations de 2023, le risque d’augmentation des impayés et de récession est largement pris en compte. Cela est particulièrement vrai étant donné que la position des stocks de Ford se dirige vers un ralentissement probable ; l’action verse également un rendement en dividendes de 3,3 %. Avec tout cela, nous maintenons notre note 2 sur Ford. Une action notée « 2 » signifie que nous attendrions un recul avant de l’acheter. Nous ne voyons pas d’urgence à ajouter à notre position pour l’instant étant donné l’environnement économique actuel. (Le Charitable Trust de Jim Cramer est long F. Voir ici pour un liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans sa fiducie caritative. portefeuille. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après l’émission de l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOTRE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUN FIDUCIAIRE UNE OBLIGATION OU UN DEVOIR EXISTE, OU EST CRÉÉ, EN RAISON DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Le directeur financier (CFO) de Ford, John Lawler et Linda Zhang, ingénieur en chef du F-150 Lightning All Electric de la société, participent à la cérémonie d’ouverture de la cloche à la Bourse de New York (NYSE) à New York, New York, États-Unis, 28 avril 2022. Brendan Mcdermid | Reuter